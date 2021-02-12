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BYPOL сообщает о начале чисток в КГБ Беларуси

12.02.2021 11:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инициатива белорусских силовиков BYPOL сообщила о начале чисток среди сотрудников Комитета государственной безопасности Беларуси.

BYPOL отмечает, что начались чистки среди сотрудников, которые летом во время сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты поставили подпись не за Александра Лукашенко.

«Ранее уже поднимался вопрос об увольнении подписавшихся за альтернативных кандидатов, однако тогда из-за цейтнота и кадрового дефицита на фоне постоянных протестов до крайних мер не дошло», – сообщили Белсат в инициативе.

Чистки коснулись также и пенсионеров, заподозренных в нелояльности к режиму Лукашенко.

За подписью главы КГБ Ивана Тертеля вышел список пенсионеров, которых необходимо снять с военного учета в КГБ, и поставить на учет на общих основаниях в районные военкоматы по месту регистрации. Кроме того, таких пенсионеров снимают с учета в поликлинике КГБ, аннулируют пропуски в медучреждение, отправляя на обслуживание в поликлинику по месту жительства.

По неофициальной информации, среди лишенных привилегий оказались даже экс-глава КГБ Владимир Мацкевич и экс-глава Службы охраны президента Юрий Бородич.
 
 
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Инициатива белорусских силовиков BYPOL сообщила о начале чисток среди сотрудников Комитета государственной безопасности Беларуси.
 
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