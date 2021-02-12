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ЗВР на душу населения в Беларуси уже меньше, чем в Украине

12.02.2021 11:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С февраля 2021 года ЗВР Беларуси – на новом уровне. А именно: международные резервы, являющиеся одними из главных факторов стабильного валютного курса, снизились в нашей стране до самого низкого уровня среди всех стран европейского политико-географического пространства, опустившись в конце января ниже Украины – из расчета на численность населения.


 

Раньше показатель «ЗВР на душу населения» в Беларуси были ниже только, чем в нефтегазовых Азербайджане, Казахстане и России, а чуть позже – и Молдовы, в которую поступает большой объем евро от работающих в Европе молдаван.
 
В феврале 2020-го Беларусь по этому показателю опережала Армению, Грузию, Узбекистан, Украину. А после коронакризиса – только Украину из них, но довольно существенно. В остальных трех странах из указанных ЗВР упали в коронакризис далеко не так сильно, как в Беларуси и Украине, а затем и вовсе пошли в рост.
 
Сильнейший политический кризис в Беларуси привел к очередному падению ЗВР в нашей стране, и в итоге за 2020-й год ЗВР Беларуси снизились больше, чем где-бы то ни было – на 20,5%. Но, все же, из расчета на душу населения они остались выше, чем в Украине, хоть и незначительно.
 
И вот в январе 2021 года ЗВР Беларуси снова сократились: на 3,55%. Это уже далеко не самое сильное падение. Да и вообще в большинстве стран региона СНГ и Новой Европы резервов стало меньше в долларовом исчислении (хотя во многом – лишь из-за их переоценки – удешевления золота и валютных активов в евро, ослабевшем за январь к доллару).
 
Вырос в долларовом исчислении объем ЗВР за январь только в Грузии, Хорватии и Польше. Причем во всех трех странах – до исторического максимума. А больше всех упал – в Болгарии (после достижения месяц назад рекордной суммы) и Армении.
 
Но за год (за 12 месяцев, с конца января 2020-го по конец января 2021-го) резервы абсолютного большинства стран региона выросли в долларах, а кое-где – очень значительно. Упали только в Армении (осенью – на фоне войны с Азербайджаном) и в Беларуси. Но в Беларуси – намного больше: на 22,1%.
 
И в результате этого, в подушевом измерении – исходя из численности населения – ЗВР Беларуси после январского падения стали меньше, чем в Украине, и очутились на предпоследнем месте, оставшись в рейтинге выше только Кыргызстана (и еще, видимо и Таджикистана – самой бедной страны СНГ, но там нет соответствующей статистики).

То есть, с этого месяца Беларусь по ЗВР на душу населения» на последнем месте на европейском политико-географическом пространстве. А с учетом уже даже запланированного снижения ЗВР за 2021 год, она по этому показателю приблизится уже к уровню беднейших среднеазиатских стран СНГ.
 
Подушевые ЗВР Украины стали больше, чем в Беларуси, только в этом месяце – в январе 2021-го. А до этого в течение более чем 9 лет они были ниже – с мента поступления в ЗВР Беларуси денег от продажи Газпрому последних 50% Белтрансгаза осенью 2011-го.

И вот теперь большое падение белорусских ЗВР в коронакризис и еще большее – в период политического кризиса (который не окончен до сих пор), а также восстановительный рост в Украине, вернули ситуацию почти что 10-летней давности, пишет Инфобанк.
 
 
 
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С февраля 2021 года ЗВР Беларуси – на новом уровне. А именно: международные резервы, являющиеся одними из главных факторов стабильного валютного курса, снизились в...
 
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