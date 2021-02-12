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В Германии поезд протаранил фуру, за рулем которой был белорус
Источник материала: Партизан
Пассажирский поезд протаранил забуксованную на переезде фуру в немецком городе Нойзальца-Шпремберг. Информация об этом появилось на
По данным немецких правоохранителей, 9 февраля фура, за рулем которой был 31-летний белорус, забуксовала в снегу на железнодорожном переезде — прицеп остался на путях. Машинист пассажирского поезда не успел вовремя затормозить и столкнулся с ним,
Водитель грузовика успел вовремя покинуть кабину и в результате аварии не пострадал.
Поезд шел без пассажиров, легкие травмы получили машинист и проводница. Медицинскую помощь им оказали на месте происшествия.
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Пассажирский поезд протаранил забуксованную на переезде фуру в немецком городе Нойзальца-Шпремберг. Информация об этом появилось на сайте местной полиции.
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