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В Германии поезд протаранил фуру, за рулем которой был белорус

12.02.2021 11:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пассажирский поезд протаранил забуксованную на переезде фуру в немецком городе Нойзальца-Шпремберг. Информация об этом появилось на сайте местной полиции.

По данным немецких правоохранителей, 9 февраля фура, за рулем которой был 31-летний белорус, забуксовала в снегу на железнодорожном переезде — прицеп остался на путях. Машинист пассажирского поезда не успел вовремя затормозить и столкнулся с ним, переводит zviazda.by

Водитель грузовика успел вовремя покинуть кабину и в результате аварии не пострадал.

Поезд шел без пассажиров, легкие травмы получили машинист и проводница. Медицинскую помощь им оказали на месте происшествия.
 
 
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Пассажирский поезд протаранил забуксованную на переезде фуру в немецком городе Нойзальца-Шпремберг. Информация об этом появилось на сайте местной полиции.
 
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