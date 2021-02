«За рубль проедет 120 км». Белорус купил первый микроэлектрокар и хочет возить такие на продажу

Источник материала: Tut.by

Все больший интерес белорусы проявляют к электромобилям. На дорогах страны нередко можно увидеть и большие дорогущие Tesla, и «электрички»-малолитражки. А не так давно в Беларуси появилась первая и пока единственная модель двухместного электрокара Sidus. И хотя машинка размером меньше малого, не заметить ее нельзя — настолько удивительной и даже странной она выглядит. AUTO.TUT.BY узнал, кто и откуда привез Sidus, для какой цели, а также протестировал необычную малышку.

«Расходы на топливо огромные! Зачем?»

Еще несколько лет назад, когда идея о переходе на электрокары у нас в стране только витала в воздухе и начинала обсуждаться, минчанин Игорь Ошарин предполагал, что в ближайшие годы белорусы начнут пересаживаться на «электрички». По такому пути уже прошли в Европе, Америке, Китае, наконец настала очередь Беларуси. Предприниматель решил, что это неплохой бизнес, и анализировал, какими моделями электрокаров ему можно было бы заняться.



Игорь Ошарин

Предположил, что конкуренция на рынке будет большая, надо выбрать что-то особенное, индивидуальное. В результате решил, что неплохо было бы дополнить рынок страны микроэлектротранспортом, который будет востребован в службах доставки, коммунальных службах и тому подобное.

— Фирмы, которые доставляют заказчикам, например, ту же пиццу или автозапчасти, тратят большие деньги на автомобили с ДВС: огромный расход топлива, техобслуживание, ремонты. Если перевести автопарк этих служб на электрокары — будет колоссальная экономия, просто это никто не просчитывал.

К тому же стоит учитывать, что владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога.

Около двух лет назад Игорь решил осуществить свою задумку. Мужчина отправился присмотреться к машинам в Китай — там люди давно пересели на электромобили, а в стране производят и продают очень много моделей «электричек». Ошарин признается: выбирать модель машины, а потом договариваться о поставках с китайскими партнерами было непросто. Бизнесмен остановился на двухместной модели электрокара и привез ее в Беларусь.

Справка. Модель, на которой остановился белорусский предприниматель, в Китае называется LICHI A01. Этот микрокар начали выпускать в 2013 году компанией Shandong Li Chi new energy vehicles Co., Ltd. (LICHI) , она входит в десятку лидеров китайского рынка среди производителей низкоскоростных электромобилей. На международной платформе для оптовых закупок Alibaba.com электрокар продается оптом за 5000−5500 долларов.

Полная комплектация — почти 12 тысяч долларов

Однако простым перекупом китайских электрокаров Игорь Ошарин быть не планировал. Под проект зарегистрировали фирму «Сидус Авто». Электрокар решили сертифицировать в Беларуси, этот процесс занял полтора года. Специалистов по сертификации возили на производство в Китай — этого требует регламент, потом электрокар проходил испытания у нас в стране.

Проверку электромобиль прошел успешно, и в ближайшие дни предприниматель должен получить сертификат, который действует во всех странах Таможенного союза. Машине присвоили новое название — SIDUS A01. Ошарин говорит, что в переименовании машины ничего необычного нет: такая практика применяется и в других странах. Например, именно такая модель есть в странах Европы, там она называется по-своему.





Директор компании намерен в ближайшее время выставить образец электрокара в салоне у какого-нибудь автодилера. Поставлять ее покупателю будут под заказ, в той комплектации, которая ему необходима.

SIDUS A01 в максимальной комплектации будет стоить 11 900 долларов: в ней будет кондиционер, литые диски, навесной багажник и прочее. Можно сделать машину попроще, тогда она выйдет дешевле на тысячу-полторы долларов.





В планах бизнесмена — переговоры с банками насчет предоставления лизинга покупателям «электрички». Игорь говорит, что оплачивать лизинговые платежи не составит труда, это можно сделать только за счет месячной экономии на заправке. SIDUS можно «заправить» и от розетки, и на электрозаправке.

— Емкость аккумулятора в этой модели — 9 киловатт. Если взять ночной тариф Минэнерго для населения (1 кВт — 13 копеек), то получается, что полная зарядка будет стоить около рубля. За эти деньги вы проедете 120 километров.

Отметим, что стоимость зарядки на заправках — 30−40 копеек за 1 кВт, а значит, на то, чтобы зарядить там аккумулятор на микрокаре, уйдет 2,70−3,60 рубля.





Игорь уверяет, что проблем с ремонтом машины не будет: этим будут заниматься СТО-партнеры. Но, по его мнению, «ломаться в машине нечему», разве что приезжать на гарантийное обслуживание и менять расходники.

Кстати, гарантия на машину — три года или 80 тыс. км пробега. Первое гарантийное ТО в пять тысяч километров — «затянуть болты», второе — в 10 тысяч километров: меняется пол-литра масла в редукторе.





SIDUS A01 — это металлическое транспортное средство категории L7, изготовлено на базе квадрицикла. А потому размеры у него миниатюрные: ширина 1120 мм. Для сравнения: ширина кузова VW Golf II — 1700 мм, а «Ока» — 1565 мм. Зато микрокар значительно выше — 1635 мм, VW Golf II и «Ока» — 1415 и 1360 мм соответственно. Электрокар заднеприводный, колеса довольно редкого размера — 165/55 R12. Загрузить в SIDUS A01 можно максимум 193 кг.

«Если аккумулятор разряжен до половины, машина не разрешит ехать быстрее 30 км/ч»

Мы забирали на тест электромобиль с почти полной зарядкой батареи. Машина переночевала на улице при -20 градусах, а утром оказалось, что заряд батарея немного потеряла. Сколько именно — сказать нельзя. Так как на панели не отражается, на сколько километров хватит запаса аккумулятора, надо ориентироваться на черточки, как на экране смартфона.





Салон «электрички» просторным назвать никак нельзя, однако две женщины с 46-м размером одежды разместились там нормально. Впрочем, очень крупным людям внутри будет тесновато по ширине, а вот по высоте запас еще останется и о потолок биться головой не придется.



Лобовое стекло очищает большая щетка с двумя встроенными форсунками

Хотя машина, в которой мы ездили, практически максимальной комплектации, внутренности салона не шикарные: пластиковые торпедо, руль, двери. Тканевые сиденья регулируются ближе/дальше от руля. Наклон спинки также можно изменять, однако стоит помнить, что сзади пространства нет вообще, поэтому полулежачего положения здесь не предполагается.





В машине нет карманов и перчаточных ящиков, лишь два углубления-подстаканника на панели со стороны обеих дверей. Если хотите везти какие-то вещи, то положить их можно в навесной пластиковый багажник, ну или на соседнее пассажирское место, если оно будет свободно.













Зато есть довольно большой сенсорный экран мультимедийной системы (это дополнительная опция). Впрочем, если хочешь, чтобы проехать удалось побольше, лишними энергопотребителями лучше не пользоваться.

Рабочие органы машины находятся на руле: слева рычаг включения габаритов, ближнего и дальнего света, справа — регулировка стеклоочистителя и рычаг переключения передач. Рычаг переключается в три режима: драйв, нейтраль и задний ход. Причем в машинке есть парктроник, другой вопрос: зачем он там нужен, ведь кузов «электрички» настолько мал, что припарковаться легко можно и без видеокамеры. На панели есть переключатель, регулирующий стиль поездки: ECO и Sport.



Левая педаль — это стояночный тормоз или «ручник/ножник»

Ясное дело, что завелась машина даже в лютый мороз сразу, а вот в тот же миг выехать из двора не получилось: все стекла авто разрисованы морозными узорами. Печка на максимум, обдув лобового стекла — но за пять минут работы оно разморозилось лишь на треть, а заднее и боковые стекла так и остались белыми и непрозрачными. Хотя по словам директора фирмы, печка в SIDUS работает замечательно. Оказалось, наступил форс-мажор: печка сломалась, а потому она и выдает еле теплый поток воздуха. Чтобы выехать, пришлось протирать стекла тряпочкой.

Отметим, что в SIDUS очень хорошие боковые зеркала — слепой зоны практически нет. Зато жестковата подвеска: лежачие полицейские и ямы в асфальте довольно ощутимы.

Максимум, до которого нам удалось разогнать электромобиль, — 68 км/ч, по техническому описанию машина должна разгоняться до 80 км/ч. Но в гору машина едет не больше 35 км/ч при полной зарядке батареи.



Откинуть спинку сидений вперед можно, а за них можно положить разве что папку с бумагами. Кстати красной кнопкой на задней стенке можно полностью выключить питание в электромобиле

Во время поездки оказалось, что автомобиль довольно шустрый и юркий при заряде батареи больше половины, при желании на «спорт-режиме» можно даже «сделать» со светофора рядом стоящие авто. Но вот когда аккумулятор разряжен до половины, включается режим ECO и разогнаться больше чем 30 км/ч уже нельзя. А если разрядка еще больше, машина будет ехать не быстрее 15 км/ч. Такая функция нужна для экономии заряда, чтобы «электричка» доехала до зарядной станции.



В машине электрические стеклоподъемники, но открываются ими только одна часть окна — которая ближе к зеркалу, вторая часть закрыта наглухо

Кстати, один нюанс! Именно эта машина заряжается от розетки 220 вольт, а значит, чтобы подпитаться от сети, нужен гараж, свой дом, ну или на крайний случай первый-второй этаж многоэтажки. Для полной зарядки необходимо пять часов. Впрочем, директор обещает, что следующие авто можно будет подзаряжать и на заправках, но только на медленных.

Отметим, что до почти полной разрядки аккумулятора мы проехали около 50 км. Этот показатель далековат от ожидаемого пробега, но ведь мы не экономили батарею: резко ускорялись, заставляли работать печку и не выключали обдув стекла.

Впрочем, столь короткий маршрут компенсировали положительные эмоции, которые выражали люди, завидев малютку SIDUS: улыбались, махали руками, фотографировали и снимали «электричку» на видео, а уж вопросам и вовсе не было конца.