Еще один банк снизил ставки по «коротким» вкладам в валюте. Какие выгодные варианты остались?

Если вы не готовы расставаться с валютными накоплениями на несколько лет, можно рассмотреть более «короткую» альтернативу. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько смогут заработать те, кто отнесет валютную заначку в банк на пару месяцев.
Мы отобрали по 5 лучших вкладов в долларах и евро в каждой из четырех категорий: вклады до 3 месяцев и около 6 месяцев, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все предложения по данной ставке. Вклады в таблице расположены в порядке снижения доходности в долларах. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 11 февраля.
Безотзывные до 3 месяцев
С момента последнего обзора изменились условия вкладов в Белгазпромбанке: вклад на 33 дня под 2% больше не оформляется, а по вкладу на 3 месяца процентная ставка снизилась с 2,3% до 1,25%. Условия в других банках остались без изменений.
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 100 USD/EUR; нет; д
БНБ-Банк,
Верное решение
1−1,25% в USD и 0,75−1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней и 3 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Банк Дабрабыт,
Добры месяц
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR -офлайн, от 5 USD/EUR онлайн; нет; да
Банк Решение,
Online-решение
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 95 дней; от 25 USD/EUR; да, по вкладу на 95 дней первые 60 дней; да
Беларусбанк,
Классик
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белгазпромбанк,
На 3 месяца безотзывный — лояльный
1,25% (-1,05 п. п) в USD и 1% (-0,8 п. п) в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, первые 50 дней; да
Белинвестбанк,
Личный выбор
1,25% в USD и 0,9% в EUR (фиксированная); 45,70 дней или 3 месяца; от 200 USD; да, первые 15,40 дней и 2 месяца; да
БТА Банк,
БТА Мини
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD; нет; нет
Идея Банк,
Валютный фирменный 3
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная
Paritetbank,
Практичный
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 5 USD/EUR; нет; нет
Технобанк,
Соло, Дуэт
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 65 дней; от 150 USD / 150 EUR; нет; нет
Франсабанк,
Верный расчёт
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; нет
Цептер Банк,
Цептер Аккорд
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; да
Самая низкая ставка на рынке в этом сегменте — 0,6% годовых в долларах.
Отзывные до 3 месяцев
Доходность «коротких» отзывных вкладов в валюте сохранилась на уровне декабря. Лучшая ставка в долларах — 0,75%, такие условия предлагают сразу восемь банков. По евро ставки чуть ниже: от 0,25% до 0,5% годовых.
Большинство отзывных вкладов в отличие от безотзывных можно пополнять в течение первого одного-двух месяцев. Такая опция отсутствует только в Paritetbank и Технобанк.
0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да
Банк Решение,
Online-стратегия
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 60 дней; да
Беларусбанк,
Классик
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
БТА Банк,
Всё и сразу
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 10 USD/EUR; да, первый месяц; да
Paritetbank,
Стабильный доход
0,75% в USD и 0,45% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; нет; нет
Технобанк,
Интернет-депозит е-Спринт
0,75% в USD и 0,3% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD/EUR; нет; да
Франсабанк,
Результативный
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; да
Минимальная ставка среди отзывных вкладов до трех месяцев — 0,25% годовых.
Безотзывные на полгода
Самая высокая ставка в долларах по вкладам на шесть месяцев — 2% годовых. Такие условия предлагает Белгазпромбанк. За два месяца ставка в банке снизилась на 0,5 п.п. по доллару и на 0,4 п.п. по евро. Тем не менее, на сегодня это лучшие условия на рынке.
Еще в 14 банках можно открыть вклад под 1,25% в долларах и 0,75−1% в евро.