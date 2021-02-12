Стало известно, сколько Россия потратила на создание новейшего оружия

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Около 10−20 млрд российских рублей в год тратилось на протяжении 10 лет на разработку современного российского вооружения — гиперзвукового комплекса «Авангард», лазерного комплекса «Пересвет» и подводных аппаратов «Посейдон». Об этом сообщил в четверг спецпредставитель президента РФ по природоохранной деятельности, экс-министр обороны России (2001−2007 годы) Сергей Иванов, пишет ТАСС.



Фото: army-news.ru

«Не буду скрывать, я причастен к началу разработки тех видов оружия, которые сейчас появились на вооружении российской армии, о которых недавно в послании говорил президент — и „Авангард“, и „Пересвет“, и „Посейдон“, и многое другое. Ушло 10 лет для того, чтобы [разработать их] без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых ресурсов, то есть постепенно условно в год по 10−20 млрд рублей», — сказал он, выступая на презентации, организованной Российским военно-историческим обществом.

Иванов также отметил, что при нынешнем бюджете вооруженных сил это были «почти незаметные расходы». «Но мы это сделали без напряга. Без лишнего пропагандистского шума. Когда сделали — тогда объявили. Особо не шумели», — сказал он.

Боевой блок «Авангард» способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости до 27 М (около 32 тысяч км/ч), маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону. Первый ракетный полк, вооруженный комплексом с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками «Авангард», заступил на боевое дежурство в Ясненском соединении в Оренбургской области в конце 2019 года.

Подводный аппарат «Посейдон» может быть оснащен как обычной, так и ядерной боевой частью и способен уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки и т.д. По данным Минобороны, аппараты «Посейдон» вместе с подлодками-носителями входит в так называемую океанскую многоцелевую систему. Беспилотники получат высокую скорость и неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения — более 1 км.

Лазерный комплекс «Пересвет» — первый российский боевой комплекс на новых физических принципах. Подробная информация о нем засекречена. Впервые о комплексах «Авангард», «Пересвет» и «Посейдон» сообщил президент России Владимир Путин в марте 2018 года.