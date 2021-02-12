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Какие курсы доллара и евро выставили обменники 12 февраля

12.02.2021 11:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Курсы доллара и евро 12 февраля на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже растут. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 12 февраля

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос на 0,43% — до 2,5858 рубля, евро укрепился на 0,32% — до 3,1349 рубля, а российский рубль вырос на 0,17% — до 3,4987 рубля за 100 российских рублей. Данные на 11.01.

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,625 рубля (Банк БелВЭБ, БТА Банк), а ниже всего — 2,587 (Абсолютбанк, Белорусский народный банк, Технобанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Белорусском народном банке, БСБ-Банке — 2,583 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банк БелВЭБ — 3,18 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, Белорусском народном банке — 3,136 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Белорусском народном банке, БСБ Банке — 3,132 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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