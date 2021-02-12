Очень узко. В Лондоне на продажу выставлен дом шириной всего 1,6 метра

Источник материала: Onliner

Можно ли жить в очень узком доме? Еще как, особенно если он расположен в британской столице. Более того, за это удовольствие придется еще и немало заплатить. Лондонские цены на недвижимость давно стали легендой, поэтому даже такой экзотический объект на рынке оценивается в сумму, превышающую миллион долларов.

Здание, построенное на рубеже 19-го — 20-го вв., расположено в лондонском районе Шепердс Буш, в западной части столицы Великобритании. Ширина его фасада, зажатого между двумя соседними зданиями, составила всего 1,6 метра, при этом площадь достигает 96 квадратных метров, что все же позволяет организовать внутри достаточно комфортный быт. Просто стоит быть готовым к очень нестандартной планировке.





















Изначально первый этаж был нежилым — там располагался магазин шляп, однако эти головные уборы уже растеряли свою популярность, поэтому сейчас дом полностью трансформирован под проживание. Место магазина заняла прихожая, ничего больше там разместить просто невозможно. В цокольном помещении находятся кухня и столовая. На втором этаже устроена спальня с кабинетом, на третьем — ванная комната. Еще выше этажом — вторая спальня. На этот уровень приходится попадать через люк в полу, но остальные этажи связаны винтовой лестницей. Таковы особенности здания. Большой семье оно вряд ли подойдет, но одиночки или молодые пары будут вполне довольны.



















