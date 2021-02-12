То, что надо. Обзор удачного ноутбука Lenovo на процессоре AMD Ryzen 3

Источник материала: Onliner Lenovo IdeaPad 5 с металлической крышкой и зарядкой через USB-C стоит по курсу около 650 долларов. Дороговато, но ничего сейчас не поделать. Ноутбук при этом получился очень интересным для своей цены: тихо и быстро работает, с хорошим 15-дюймовым экраном и отличной клавиатурой. Даже с парой недостатков ноутбук то, что надо большинству пользователей. Подробнее о Lenovo IdeaPad 5 на базе Ryzen 3 4300U читайте в новом материале.

Хотелось взять на обзор нормальный ноутбук с хорошими характеристиками и низкой ценой. С последним сейчас тяжелее всего. Потребность в ноутбуках увеличилась, а ассортимент уменьшился и подорожал. На момент публикации в Каталоге было только 4 ноутбука с ценой до 1000 рублей. А ведь еще в сентябре целой пачке таких устройств была посвящена большая сравнительная статья . В результате был выбран Lenovo IdeaPad 5 15ARE05 в конфигурации 81YQ0076RE .

Внешний вид и экран

Светло-серый пластиковый корпус с похожим на софт-тач покрытием, слегка утопленной клавиатурой и решеткой с динамиками над ней. Крышка металлическая и даже открывается одной рукой. Максимальный угол — примерно 150°. Завезли и подсветку клавиатуры, у которой два уровня яркости. Сканера отпечатка пальцев нет, зато есть шторка для выключения камеры.

















Интересно наблюдать, как производители придумывают новые бесполезные функциональные клавиши, наподобие вызова справки Windows 10 в HP . Так, в этом ноутбуке Lenovo появились быстрые клавиши для доступа к настройкам и меню для переключения между окнами (как Alt+Tab, только без мгновенного перехода). Сама же клавиатура с коротким ходом клавиш и мягким тактильным откликом. При активной печати клавиши не клацают, поэтому можно работать с ноутбуком ночью и никому не мешать.





Два USB-порта расположены справа, рядом с кардридером. Один из них поддерживает зарядку внешних устройств, даже когда ноутбук выключен. Слева находится USB-C, через который заряжается сам ноутбук с помощью комплектного адаптера. В этот порт также можно подключить внешний дисплей (судя по характеристикам Lenovo), но проверить это не было возможности.













Экран типичный для ноутбуков — это IPS-панель (модель N156HCA-EAC) с большими углами обзора и тонкими рамками со всех сторон, включая нижнюю, которую обычно оставляют огромной. Дисплей хороший и с высоким уровнем контрастности, из-за чего цвета передаются сочнее. Запас яркости небольшой, заявлен на уровне 300 нит.







Производительность в работе и играх

Ноутбук работает на Ryzen 3 4300U — младшем процессоре из самой последней на нашем рынке линейки AMD. Он не поддерживает работу в многопоточном режиме. Тем не менее, обладает высокоэффективными 4 ядрами с максимальной частотой 3700 МГц. В качестве основного накопителя выступает быстрый SSD от SK Hynix. Как ноутбук показал себя в тестах? Спойлер: очень хорошо.

















Результаты синтетических тестов можно посмотреть в галерее. Практическая нагрузка состояла из традиционного набора офисных приложений: браузер Google Chrome с 15+ вкладками и Full HD видео в YouTube на фоне, пакетная обработка 205 фотографий в Adobe Photoshop, операции в огромной таблице Excel, рендеринг демосцены Classroom в Blender, а также скачивание и установка игры. Ноутбук справился со всеми задачами. Иногда короткие фризы все-таки случались, переключение между приложениями ненадолго задерживалось. Если при аналогичной работе HP на Tiger Lake завис намертво, то Lenovo работал довольно бодро. Разумеется, подобная нагрузка не всегда и не всем нужна, но она хорошо показывает реальные возможности устройства.



Показания датчиков ноутбука в максимальной практической нагрузке

Датчики при максимальной нагрузке с рендерингом в Blender

Ноутбук выжимает при такой работе из Ryzen 3 максимум — средняя температура 65°, потребление 13 Вт и средняя частота чуть выше 3700 МГц. Последний показатель соответствует характеристике процессора от AMD. Обычно на максимальной частоте процессор работает лишь кратковременно (привет Intel), затем чип быстро нагревается, и производительность падает, стабилизируя частоту на более низких значениях. В данном случае такого нет и все честно.

Что касается игр. В выбранной модели нет дискретной графики, зато есть хорошая встроенная. Очевидно, что на ней далеко не уедешь, зато ноутбук хорошо тянет мультиплеерные баталии. Например, World of Tanks на низких настройках выдает 125 кадров в секунду, а на средних — 45. Старенький «Ведьмак 3» работает с низкими настройками в разрешении Full HD с частотой 21 кадр в секунду, а в HD-разрешении — 36.





Время работы

С временем работы от батареи всегда много споров, ведь все зависит от метода измерения — универсального способа не существует. Ноутбук Lenovo в конфигурации с батареей на 57 Вт·ч проработал 2 часа 20 минут при описанной выше рабочей нагрузке, исключая рендеринг в Blender. То есть типичные офисные приложения в очень активном использовании, браузер с кучей вкладок и скачивание/установка игры. Убрав какие-либо задачи, конечно, можно увеличить время работы. Важный позитивный результат — производительность от сети и от батареи одинаковая.

Второй практичный способ измерять время работы ноутбука — просмотр кино. В таком режиме он проработал 7 часов на максимальной яркости и в режиме электропитания «максимальная производительность». Соответственно, понизив эти значения, можно еще увеличить время. Заряжается батарея за 1 час до 55% (хотя производитель заявляет 80% за то же время).





Шум и апгрейд

Шум вентиляторов при максимальной нагрузке заметен и не мешает, в обычном режиме его едва слышно. Как только процессор нагревается до 80° и потребление достигает 15 Вт, вентиляторы начинают активно работать. Температура снижается, и они вращаются медленнее до следующего нагрева. Частота процессора сохраняется на том же уровне, поэтому это не троттлинг в классическом смысле.

Что можно обновить в этом ноутбуке? Да собственно ничего, кроме SSD. Можно еще добавить второй накопитель размером 2.5" в пустой отсек для жесткого диска. Важно: с батареей 70 Вт·ч такого отсека не будет. Главный же недостаток именно этой модели – отсутствие слотов для оперативной памяти. На каком-то этапе вам может хватить и 8 ГБ, распаянных на плате. Когда появятся новые требовательные задачи, вы не сможете просто увеличить объем памяти новенькой планкой.





Итоги

По-честному, хочется больше таких ноутбуков в бюджетном и среднем сегменте. Сейчас на него цена, конечно, высоковата. Но подорожали все комплектующие и компьютеры. На этом фоне он один из самых дешевых среди свежих процессоров AMD. Ноутбук работает быстро, тихо и не нагревается до безумных значений. Со всеми задачами на тесте он справился хорошо. Весит всего 1,6 кг и для 15-дюймовой модели обладает небольшими габаритами. У ноутбука приятная клавиатура и хороший экран. По итогу IdeaPad 5 на Ryzen 3 — это отличный универсальный ноутбук для дома, учебы и нетребовательной работы.

Только есть два больших недостатка — время работы 2 часа 20 минут в очень интенсивном режиме использования и отсутствие слотов для памяти. Поэтому если ваша работа требует 16 ГБ, то придется доплатить за другую конфигурацию или рассмотреть другую модель. Опять же, время работы можно измерять по-разному, увеличивая или уменьшая нагрузку. Например, этот же ноутбук продержался 7 часов при просмотре кино.

8 Оценка автора Нравится скорость работы хороший экран тихий, легкий и компактный для 15” приятная клавиатура Не нравится нет слотов для памяти 2 часа 20 минут от батареи в интенсивном режиме работы, 7 часов просмотра кино