Лукашенко о смартфонах: «Умные люди давно уже ищут кнопочные телефоны»

Источник материала: Onliner

На проходящем в эти дни Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко вскользь высказался про использование смартфонов.

Изначально Лукашенко говорил о бизнесе и Беларуси без олигархов, а в качестве примера привел iPhone — видимо, как дорогостоящий смартфон:

— Видите ли, обиженные, бедные, без олигархов Беларусь. Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах. Ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам, покупайте. Если вы не слышите, что я вам говорю. Умные люди уже давно ищут телефоны кнопочные. А мы...

VI Всебелорусское народное собрание проходит 11—12 февраля, на мероприятие приехало 2400 делегатов, а также приглашенные гости и чиновники из разных министерств.