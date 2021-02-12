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Лукашенко о смартфонах: «Умные люди давно уже ищут кнопочные телефоны»
Источник материала: Onliner
На проходящем в эти дни Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко вскользь высказался про использование смартфонов.
Изначально Лукашенко говорил о бизнесе и Беларуси без олигархов, а в качестве примера привел iPhone — видимо, как дорогостоящий смартфон:
— Видите ли, обиженные, бедные, без олигархов Беларусь. Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах. Ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам, покупайте. Если вы не слышите, что я вам говорю. Умные люди уже давно ищут телефоны кнопочные. А мы...
VI Всебелорусское народное собрание проходит 11—12 февраля, на мероприятие приехало 2400 делегатов, а также приглашенные гости и чиновники из разных министерств.
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На проходящем в эти дни Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко вскользь высказался про использование смартфонов.Читать далее…
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