Белорус в Варшаве в одиночку вытолкал буксующий автобус. Его поощрили (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Журналист польского телеканала вел репортаж с заснеженной улицы Варшавы и стал свидетелем необычной ситуации. Из-за снегопада водитель автобуса никак не мог справиться с подъемом на небольшую горку. На помощь внезапно пришел неравнодушный пешеход (оказавшийся белорусом), который в одиночку принялся толкать транспортное средство. Мэр города решил его поощрить.

Репортер поспешил взять у мужчины интервью, но тот оказался не слишком разговорчив.

— Я не мовлю по-польски, — наконец произнес он.

— А откуда? — спросил журналист.

— З Беларусi. Давай разам!

Колеса автобуса прокручивались, но белорус не сдавался, а заодно вспомнил, как однажды в России похожим образом толкали самолет.

Старания оказались не напрасны: спустя полминуты автобус забрался на горку и покатился быстрее. «Все, дзенькуе, до видзенья», — сказал на прощание белорус.

Дополнено:

Вчера стало известно, что Рафал Тшасковский, мэр Варшавы, решил поощрить белоруса. «В сложной ситуации он помог городскому автобусу отправиться в путь, — написал политик. — Теперь он сможет самостоятельно преодолевать более дальние маршруты в течение 90 дней на общественном транспорте Варшавы. В качестве благодарности за зрелищную акцию, проведенную несколько дней назад, я постановил наградить господина Дмитрия 90-дневным проездным».