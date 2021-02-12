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В сети появился фейковый сайт АЗС «Газпромнефть»: заманивают подарками и бонусами
Источник материала: Onliner
В интернете можно наткнуться на сайт, который просто пестрит всевозможными акциями, бонусами, бесплатными купонами на автомобильное топливо. К сожалению, сайт фейковый — выдыхаем.
«Купон до 150 литров топлива совершенно бесплатно», «промокоды на бесплатные покупки в сети наших магазинов» — не ведитесь на это, призывает
«10.02.2021 в сети Интернет злоумышленниками создана фейковая страница сайта, на которой обещают промокоды/купоны на бесплатные покупки в сети АЗС „Газпромнефть“. ИООО „Газпромнефть-Белнефтепродукт“ таких акций не проводит! Будьте внимательны! Не переходите по ссылкам подобного рода, полученных от непроверенных источников», — говорится в официальном сообщении сети.
Клиенты АЗС «Газпромнефть» со всеми текущими акциями могут ознакомиться
Напомним, что это не первый фейковый сайт крупной сети АЗС. Ранее мы уже
Напомним актуальные цены на автомобильное топливо в Беларуси. Чтобы как-то поддержать, отметим, что подорожания не было с 28 января.
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