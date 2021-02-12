В сети появился фейковый сайт АЗС «Газпромнефть»: заманивают подарками и бонусами

Источник материала: Onliner

В интернете можно наткнуться на сайт, который просто пестрит всевозможными акциями, бонусами, бесплатными купонами на автомобильное топливо. К сожалению, сайт фейковый — выдыхаем.

«Купон до 150 литров топлива совершенно бесплатно», «промокоды на бесплатные покупки в сети наших магазинов» — не ведитесь на это, призывает официальный сайт сети АЗС «Газпромнефть».

«10.02.2021 в сети Интернет злоумышленниками создана фейковая страница сайта, на которой обещают промокоды/купоны на бесплатные покупки в сети АЗС „Газпромнефть“. ИООО „Газпромнефть-Белнефтепродукт“ таких акций не проводит! Будьте внимательны! Не переходите по ссылкам подобного рода, полученных от непроверенных источников», — говорится в официальном сообщении сети.

Клиенты АЗС «Газпромнефть» со всеми текущими акциями могут ознакомиться здесь . Там, правда, 150 литров бесплатного топлива никто не обещает, зато все по-честному.

Напомним, что это не первый фейковый сайт крупной сети АЗС. Ранее мы уже писали о попытке разыграть 100 литров топлива от АЗС «Белоруснефть». Тогда это тоже было, мягко говоря, розыгрышем, не имеющим ничего общего с реальностью.

Напомним актуальные цены на автомобильное топливо в Беларуси. Чтобы как-то поддержать, отметим, что подорожания не было с 28 января.

АИ-98 — 2,04 рубля,

АИ-95 — 1,82 рубля,

АИ-92 — 1,72 рубля,

ДТ — 1,82 рубля.