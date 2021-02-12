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Грустный Коленька: «На самом деле папа решил провести ВНС, чтобы лично поблагодарить каждого, кто за него голосовал».
12.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Грустный Коленька: «На самом деле папа решил провести ВНС, чтобы лично поблагодарить каждого, кто за него голосовал».
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Грустный Коленька: «На самом деле папа решил провести ВНС, чтобы лично поблагодарить каждого, кто за него голосовал».
Грустный Коленька: «На самом деле папа решил провести ВНС, чтобы лично поблагодарить каждого, кто за него голосовал».
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