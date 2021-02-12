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«Не хватает демократической легитимности». В Евросоюзе рассказали о письме, о котором говорил Лукашенко на ВНС
Источник материала: Навiны
В Европейском союзе ответили на слова Александра Лукашенко, заявившего на Всебелорусском народном собрании, что он получил от «ВОЗ, Унтер ден Ляйнен» (по всей видимости, имелась в виду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен) письмо, в котором его назвали «президентом Республики Беларусь».
Как пояснил
Александру Лукашенко 9 июня 2020 года (за два месяца до выборов) было направлено от глав Еврокомиссии и Евросовета письмо, в котором сообщалось о переносе саммита «Восточного партнерства».
«После президентских выборов 9 августа, которые не были ни свободными, ни справедливыми, ЕС считает, что господину Лукашенко не хватает демократической легитимности», — подчеркнул представитель внешнеполитической службы.
Петер Стано также пояснил, что, начиная с указанной даты, Лукашенко «не было направлено ни одного письма».
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«Не хватает демократической легитимности». В Евросоюзе рассказали о письме, о котором говорил Лукашенко на ВНС
В Европейском союзе ответили на слова Александра Лукашенко, заявившего на Всебелорусском народном собрании, что он получил от «ВОЗ, Унтер ден Ляйнен» (по всей...
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