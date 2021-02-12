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«Не хватает демократической легитимности». В Евросоюзе рассказали о письме, о котором говорил Лукашенко на ВНС

12.02.2021 12:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Европейском союзе ответили на слова Александра Лукашенко, заявившего на Всебелорусском народном собрании, что он получил от «ВОЗ, Унтер ден Ляйнен» (по всей видимости, имелась в виду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен) письмо, в котором его назвали «президентом Республики Беларусь».

«Не хватает демократической легитимности». В Евросоюзе рассказали о письме, о котором говорил Лукашенко на ВНС

Как пояснил DW в четверг, 11 февраля, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, послание было датировано 9 июня — то есть направлено оно было еще до выборов главы государства 9 августа, которые в Брюсселе по-прежнему не считают свободными и справедливыми.

Александру Лукашенко 9 июня 2020 года (за два месяца до выборов) было направлено от глав Еврокомиссии и Евросовета письмо, в котором сообщалось о переносе саммита «Восточного партнерства».

«После президентских выборов 9 августа, которые не были ни свободными, ни справедливыми, ЕС считает, что господину Лукашенко не хватает демократической легитимности», — подчеркнул представитель внешнеполитической службы.

Петер Стано также пояснил, что, начиная с указанной даты, Лукашенко «не было направлено ни одного письма».

 
 
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В Европейском союзе ответили на слова Александра Лукашенко, заявившего на Всебелорусском народном собрании, что он получил от «ВОЗ, Унтер ден Ляйнен» (по всей...
 
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