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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Существует колбаса, которую можно есть без вреда для здоровья Самой вредной и опасной считается ливерная и кровяная колбаса.

Об этом пишетВ ней мало жиров и при ее производстве в нее редко добавляют вредные вещества. Сыровяленую колбасу можно назвать условно безопасной, но только в том случае, если ее произвели из отборных сортов мяса.Обращайте внимание на стоимость мясного продукта - хороший товар не может стоить очень дешево.Сырокопченая колбаса изготовляется из красного мяса, но при производстве в нее добавляют большое количество соли для ее длительного хранения.Также в ней содержится много животных жиров, соответственно - холестерина. Частое употребление такой колбасы приводит к онкологическим заболеваниям и чаще всего – к раку толстой кишки.Самой вредной и опасной считается ливерная и кровяная колбаса. Она производится с добавлением внутренних органов животных. Это делает ее особенно жирной, а термообработка способствует накоплению опасных канцерогенов. Такие колбасы категорически запрещено употреблять людям с болезнями почек, печени и сердечно-сосудистой системы.