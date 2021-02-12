|
Праздник Трех Святых: что нельзя делать 12 февраля, все приметы
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
В этот день их принято было чествовать и вспоминать святых. Они прославились своими проповедями и религиозными произведениями. Согласно преданию, во времена правления византийского императора Алексея I Комнина митрополиту Иоанну приснился странный сон. Он увидел святых, которые приказали ему установить празднование их памяти в один день, так как все они одинаково равны перед Богом.
В народе 12 февраля называют праздником семейной святости, так как все три семьи святителей были очень набожными и воспитывали своих детей в любви и вере. В этот день принято ходить в церковь и молиться Трем Святым.
Главные приметы этого дня:
На небе взошла красная луна – к сильному ветру.
Поднялся ветер – будет сырой год.
Зайцы в сады приходят – будет морозная погода.
Деревья инеем покрылись – будет скоро тепло.
Подул северный ветер, а туч нет – наступят сильные холода.
Если мыши выходят на снег – будет оттепель.
Лошадь на землю ложится – ждите снега.
Солнце в тучу закатывается – к бурану.
Если волки под жильем воют – будут морозы.
Что нельзя делать в этот день:
Нельзя в этот день злиться и ревновать - случится несчастье.
Нельзя шить и прясть в этот день.
Работать на земле запрещается.
Кстати, именины сегодня празднуют: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим, Петр, Степан, Федор.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подул северный ветер, а туч нет – наступят сильные холода.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)