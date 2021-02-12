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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня:

Что нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник Трех Святых: что нельзя делать 12 февраля, все приметы Подул северный ветер, а туч нет – наступят сильные холода.

В этот день их принято было чествовать и вспоминать святых. Они прославились своими проповедями и религиозными произведениями. Согласно преданию, во времена правления византийского императора Алексея I Комнина митрополиту Иоанну приснился странный сон. Он увидел святых, которые приказали ему установить празднование их памяти в один день, так как все они одинаково равны перед Богом.В народе 12 февраля называют праздником семейной святости, так как все три семьи святителей были очень набожными и воспитывали своих детей в любви и вере. В этот день принято ходить в церковь и молиться Трем Святым.На небе взошла красная луна – к сильному ветру.Поднялся ветер – будет сырой год.Зайцы в сады приходят – будет морозная погода.Деревья инеем покрылись – будет скоро тепло.Подул северный ветер, а туч нет – наступят сильные холода.Если мыши выходят на снег – будет оттепель.Лошадь на землю ложится – ждите снега.Солнце в тучу закатывается – к бурану.Если волки под жильем воют – будут морозы.Нельзя в этот день злиться и ревновать - случится несчастье.Нельзя шить и прясть в этот день.Работать на земле запрещается.Кстати, именины сегодня празднуют: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим, Петр, Степан, Федор.