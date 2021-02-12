ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Праздник Трех Святых: что нельзя делать 12 февраля, все приметы

12.02.2021 12:07 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Праздник Трех Святых: что нельзя делать 12 февраля, все приметы
Коллаж: РБК-Украина
12 февраля 2020 года православные всего мира отмечают праздник под названием Собор трех святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова.

В этот день их принято было чествовать и вспоминать святых. Они прославились своими проповедями и религиозными произведениями. Согласно преданию, во времена правления византийского императора Алексея I Комнина митрополиту Иоанну приснился странный сон. Он увидел святых, которые приказали ему установить празднование их памяти в один день, так как все они одинаково равны перед Богом.

В народе 12 февраля называют праздником семейной святости, так как все три семьи святителей были очень набожными и воспитывали своих детей в любви и вере. В этот день принято ходить в церковь и молиться Трем Святым.

Главные приметы этого дня:


На небе взошла красная луна – к сильному ветру.

Поднялся ветер – будет сырой год.

Зайцы в сады приходят – будет морозная погода.

Деревья инеем покрылись – будет скоро тепло.

Подул северный ветер, а туч нет – наступят сильные холода.

Если мыши выходят на снег – будет оттепель.

Лошадь на землю ложится – ждите снега.

Солнце в тучу закатывается – к бурану.

Если волки под жильем воют – будут морозы.

Что нельзя делать в этот день:


Нельзя в этот день злиться и ревновать - случится несчастье.

Нельзя шить и прясть в этот день.

Работать на земле запрещается.

Кстати, именины сегодня празднуют: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим, Петр, Степан, Федор.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подул северный ветер, а туч нет – наступят сильные холода.
 
Новости дня
Новости разные
 
Грустный Коленька: «На самом деле папа решил провести ВНС, чтобы лично поблагодарить каждого, кто за него голосовал».
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by