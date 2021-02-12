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25-летней белорусской правозащитнице Марфе Рабковой грозит до 12 лет тюрьмы

12.02.2021 12:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

25-летней белорусской правозащитнице Марфе Рабковой грозит до 12 лет тюрьмы
Фото: spring96.org
Марфе Рабковой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и ч. 2 ст. 285 УК (создание преступной организации либо участие в ней).

По ч. 3 ст. 130 может грозить до 12 лет.

Ранее ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 (обучение либо иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках или финансирование такой деятельности), сообщают правозащитники.

25-летняя Марфа Рабкова была задержана 18 сентября 2020 года. Она находится в СИЗО-1 в Минске. Марфе 25 лет. Среди ее задач в ПЦ «Весна» были поиск волонтеров, координация их деятельности, наблюдение за мирными собраниями.
 
Теги: Минск
 
 
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С сентября прошлого года она находится в СИЗО-1 в Минске.
 
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