|
Адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак хотят лишить лицензии
Источник материала: UDF
Людмила Казак. Фото: TUT.BY
Лицензии уже лишили адвоката Марии Колесниковой — Александра Пыльченко, в отношении двух других адвокатов политзаключенной Ильи Салея и Максима Знака возбуждены уголовные дела.
Илья Салей находится под домашним арестом, Максим Знак — в СИЗО.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лицензии уже лишили адвоката Марии Колесниковой — Александра Пыльченко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)