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Адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак хотят лишить лицензии

12.02.2021 12:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак хотят лишить лицензии
Людмила Казак. Фото: TUT.BY
На 19 февраля назначено заседание квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, на котором намечено рассмотрение вопроса о прекращении действия лицензии на осуществление адвокатской деятельности защитника Марии Колесниковой Людмилы Казак, сообщают правозащитники.

Лицензии уже лишили адвоката Марии КолесниковойАлександра Пыльченко, в отношении двух других адвокатов политзаключенной Ильи Салея и Максима Знака возбуждены уголовные дела.

Илья Салей находится под домашним арестом, Максим Знак — в СИЗО.
 
 
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Лицензии уже лишили адвоката Марии Колесниковой — Александра Пыльченко.
 
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