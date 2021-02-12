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Лукашенко: Беларусь не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не встанет

12.02.2021 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не встанет, заявил президент страны Александр Лукашенко во время VI Всебелорусского народного собрания в пятницу.

"И запомните: Беларусь не Россия. Власть здесь на колени перед бизнесом не встанет. Думаю, президент России после этих событий задумается о некоторых бизнесменах и прочих творцах (один в один как в Беларуси, так и там), которые сегодня переобулись. Вчера улыбались, ползали перед Путиным, сегодня Путин плохой. В Беларуси этого не было и не будет", - подчеркнул Лукашенко.

Он уточнил, что такого не будет и после его ухода с поста президента.

"И после меня этого не будет, если мы хотим сохранить страну. Сегодня востребована справедливость", - заявил президент.

Лукашенко отметил, что если бизнес будет социально ответственным, государство его будет поддерживать. Кроме того, обращаясь к госслужащим, он подчеркнул, что в стране нет и никогда не будет коррупции, пишет interfax.by
 
 
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Беларусь не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не встанет, заявил президент страны Александр Лукашенко во время VI Всебелорусского народного собрания в...
 
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