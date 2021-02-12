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Несчастье: больше года идет разбирательство - кто и как заразил ребёнка ВИЧ-инфекцией

12.02.2021 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Год назад, в феврале 2020,в Пинске у девочки нашли ВИЧ, хотя в семье все здоровы.

Несчастье: больше года идет разбирательство - кто и как заразил ребёнка ВИЧ-инфекцией
На момент, когда у Мирославы нашли ВИЧ-инфекцию, ей было 11 месяцев. Светлана, мама девочки, написала заявление в Следственный комитет, связалась с журналистами. По мнению женщины, в случившемся виноват медицинский персонал Пинской детской больницы.

— Я рожала 28 февраля прошлого года, у нас здесь в Пинске – рассказывает Светлана. — При родах дочке сломали ключицу. После роддома её перевели в детскую больницу. Там она лежала около трёх недель. Потом мы забрали ребёнка домой.

С октября Мирослава начала сильно болеть. Были плохие анализы крови, и нас направили в Брест к гематологу, – продолжает пинчанка. — Там дочку посмотрела ещё и кардиолог, назначив дополнительные анализы.

Пинчане вернулись домой, сдали необходимые анализы и узнали страшную новость.

— На следующий день врач-инфекционист сказала прийти в поликлинику. Мы приехали. Я зашла в кабинет. Муж остался в коридоре. И тут она сообщает нам эту новость, что у Мирославы обнаружили вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

Малышку проверяли четыре раза, и каждый раз подтверждался её положительный ВИЧ-статус. У остальных членов семьи Дыдышко, а это ещё четверо детей, сама Светлана и её муж, результаты анализов на ВИЧ отрицательные.

На тот момент ситуацию прокомментировал главный врач УЗ «Пинская детская больница» Николай Телятицкий, который спустя несколько месяцев ушёл с должности. Он отметил, что в детской больнице проводится внутренняя проверка и работает межрайотдел Следственного комитета.

К проблеме семьи многие отнеслись с сочувствием:

— В школе поддерживают. Звонили учителя, социальные педагоги. Предлагают помощь.

Историю Мирославы активно обсуждали читатели новостных порталов. Мысли высказали разные: от недовольства медицинским обслуживанием до предположений, как могло произойти заражение.

— Такого в комментариях написали! Мы просто в шоке. Предлагали тест на отцовство сделать. Предполагали, что ребёнка подменили. Но они же все (пятеро детей Дыдышко. — Прим. ред.), как под копирку, — отмечали родственники семьи. 

В Пинскую детскую больницу приезжала комиссия Минздрава. Мамы в социальных сетях задавали вопросы: «Ваших детей тоже вызывали сдавать анализы?». Тогдашний министр здравоохранения Владимир Караник позже отметил, что ВИЧ-инфекция в Пинской больнице больше ни у кого не выявлена.

В конце февраля Мирославе исполнится два года. Малышка чувствует себя хорошо, пьёт необходимые препараты. Девочка растёт активной и любознательной, ничем не отличается от своих сверстников.

Мама Светлана рассказала, что до сих пор ей никто так и не объяснил, как ребёнок заразился ВИЧ-инфекцией. В Областном управлении Следственного комитета отметили, что вопросом занимается Центральный аппарат СК в Минске.
 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Год назад, в феврале 2020,в Пинске у девочки нашли ВИЧ, хотя в семье все здоровы.
 
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