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Ветеран Артеменко отказался от участия в процессе над Навальным
Источник материала: Партизан
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко отказался от дальнейшего участия в процессе над учредителем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента)
Алексеем Навальным по делу о клевете. Об этом в пятницу, 12 февраля,
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Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко отказался от дальнейшего участия в процессе над учредителем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом...
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