ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Храм трех религий построят в ОАЭ

12.02.2021 12:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Храм трех авраамических религий — христианства, ислама и иудаизма — планируется открыть в Абу-Даби в следующем году, заявил посол ОАЭ в России Мухаммад Аль Джабер.

В понедельник в Еврейском музее и центре толерантности состоялось подписание соглашения о сотрудничестве учреждения с посольством ОАЭ. Мероприятие приурочено к Международному дню человеческого братства, учрежденного ООН по инициативе Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта и Бахрейна, пишет Народная воля.

“В 2022 году в Абу-Даби планируется открытие храма трех мировых религий — ислама, христианства, иудаизма. Он будет называться “Дом семьи Авраама”, — сказал посол на мероприятии.

Религиозный комплекс, по его словам, станет местом обучения, диалога и богослужений. Он, как отметил дипломат, будет ориентирован на сближение людей всех вероисповеданий.

Авраамические религии исповедуют веру в единого бога, договор с которым, согласно почитаемой всеми тремя религиями Книге Бытия, заключил Авраам.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Храм трех авраамических религий — христианства, ислама и иудаизма — планируется открыть в Абу-Даби в следующем году, заявил посол ОАЭ в России Мухаммад Аль Джабер.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы вас будем вырезать каленым железом». Лукашенко жесточайше наехал на частный бизнес
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by