«Мы вас будем вырезать каленым железом». Лукашенко жесточайше наехал на частный бизнес

Все началось с выступления Жанны Тарасевич, руководителя Бизнес союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского. Это объединение давно сотрудничало с государством в формировании условий и среды для бизнеса. Но Александр Лукашенко нашел в этом возможность высказаться по поводу частников и не стал сдерживаться.





— Формирование частного сектора часто происходило вопреки всему, но сегодня малое и среднее предпринимательство генерирует 26% ВВП и почти половину валютных экспортных поступлений, — напомнила Тарасевич. И предложила при изменении конституции не сломать экономическую систему, а исключить внутреннюю дискриминацию.





— Должна быть продолжена работа по реорганизации госорганов и контрольных ведомств. Чтобы каждый чиновник и особенно контролер действовал строго по инструкции и в четкие сроки с опорой на информационные технологии. Важна норма закона, а не интерпретация. Участились сигналы, что под видом мониторинга проверяющие проводят почти полноформатные проверки, чего быть не должно. Не может отсутствие мусорницы в левом углу (вместо правого) быть основанием для штрафа или приостановки работы объекта.





Зал отреагировал аплодисментами, но единства в зале не оказалось. Слово взял Александр Лукашенко:





— Я все больше склоняюсь к тому, что, принимая решения по подобным предложениям, мы в стране создали хаос, особенно в Минске . Помните предложения: давайте прекратим бюрократию с хождениями по регистрации бизнеса и сделаем заявительный принцип. Давайте. Ладно. Сильная же власть и диктатура — справимся.





Что мы получили? Один сопляк открыл 20—30 компаний. Зачем? Половина выводит деньги, не уплачивая налоги.





По лицензированию меддеятельности были вопросы. И что мы получили после либерализации? Приходит человек в погонах или госслужащий и слышит: ты, «ябатька», вон отсюда. Какая должна быть моя реакция на это? Мы вас будем вырезать каленым железом за подобные вещи! То же самое было с ребенком одной журналистки, которая за действующую власть.





Я дал поручение прекратить этот разбой с плевой регистрацией бизнеса. Мы раньше исходили из необходимости дать людям хоть какую-то работу — теперь проблем с рабочими местами нет. МТЗ — иди работай и хорошо зарабатывай.





Нам нужны инициативные люди, но они должны работать в интересах государства, а не на разрушение. Я проехал США с востока на запад — патриотизм там высочайший.





Почему оратор об этом не сказал? Не обижайтесь на меня, частники. Вставайте в равные условия, если хотите, и несите ответственность за своих работн ов. Что за намеки там?!





Видите ли, обиженные. Я не говорю о 12-х айфонах — звоните, если хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали. Покупайте! Если вы не слышите, что я вам говорю. Умные люди уже давно ищут кнопочные телефоны. А мы… Хорошо. По десять автомобилей в гараже — разъезжаем напоказ! Во что это превратило молодежь? А другой приехал из региона, смотрит на него… Это откуда?! Вы подумайте о социальной ответственности — в чем она заключается? Если молодежь видит такую реальную жизнь!





Потому что в СМИ прежде всего нас убедили, что это нормально. Инициативный может. А 30-летний сопляк заработал, что ли?





Мы проанализируем все предложения. Звучит красиво, но приведи хоть один пример.





Если вы богатые, то это за счет работников своих! Это что, справедливо? Если ты богатый стал — инвестируй в государство, спорт, поддержи людей! Ан нет, государство пусть заплатит. Поэтому прекратите эти разговоры!





Сколько было шума, когда до пандемии «торбешники» возили шмотье на рынки. Такой вой поднялся! Они с тунеядцами начали первыми вываливать на улицы.





Равные условия — это богатый платит больше. Потому что ты богатеешь за счет бедных.





Если это в корне не пресекать, то перекинется и на нас.





Почему так случилось, что стали «бчбшниками» даже чиновники?





Не смотрите на Россию — мы никогда так жить не будем, они богатейшие! Наверное, причин много. Не будет здесь коррупции, пока я здесь президент. Если мы с портфелями и имеем возможность жить хорошо — то бог все видит и всех поставит на место. Сегодня вы великие, а завтра сами будете стариками.





Это не злость и ярость — это выстрадано. Производство — благо. Можешь даже «ябатек» не любить. А всяких «ипэшников» приведем в чувство. Я понимаю, есть «ипэшник», скульптуры делает, картины рисует, еще какие-то там корзины плетут, косы клепают, как я говорю. Ну, дефицитнейшие люди, которых нельзя потерять. Народные умельцы. Да, это действительно индивидуальный предприниматель. Я часто привожу в пример, без фамилий, многие поймут. Извините, морду раскрутил на телевидении, распиарился, идет в свадебное агентство и вечером проводит эти вечера. Мы не против, в свободное время иди и работай. Но требование одно. Заработал там — заплати налоги. Ведь 13% подоходный налог.





Клянусь вам детьми, готов дискутировать с каждым. Нужна конкуренция идей. Но надо понимать: в бизнесе и производстве одни законы и порядки. А в политике — иные законы. Вас могут здесь исполосовать ни за что.





Бизнесмены, начинайте работать на государство. Спуска вам не будет, если вы отступите от этой линии. Я буду от вас требовать этого, пока буду в этом кресле. Никого не запугиваю, но будем работать на равных условиях.







