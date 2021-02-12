﻿ "Это позорище!": российский ведущий Юрий Вяземский о Нобелевской премии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Это позорище!": российский ведущий Юрий Вяземский о Нобелевской премии

12.02.2021 12:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Юрий Вяземский отреагировал на новость о выдвижении Алексея Навального. На днях бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул российского политика Алексея Навального на соискание Нобелевской премии мира 2021 года «в знак признания его смелости и усилий по разоблачению коррупции, защите политического плюрализма и противостояния растущему авторитарному режиму России».


 Юрий Вяземский // фото: Global Look Press Ведущий программы «Умницы и умники» на «Первом канале» 

Нобелевская премия мира присуждается ежегодно с 1901 года. Ее первыми лауреатами стали основатель Международного комитета Красного Креста, один из создателей Женевской конвенции 1864 года швейцарец Жан Анри Дюнан и основатель и президент Лиги мира и свободы француз Фредерик Пасси. После Мюнхенских соглашений в 1939 году на Нобелевскую премию мира был номинирован Адольф Гитлер. Комитет все-таки внес диктатора в предварительные списки, но затем имя фюрера оттуда вычеркнули. 

В числе лауреатов Нобелевской премии мира были Андрей Сахаров, Михаил Горбачев, сам Лех Валенса. В 2009 году она была присуждена президенту США Бараку Обаме. 

Кто достоин Нобелевской премии мира на этот раз, Sobesednik.ru выяснил у ведущего программы «Умники и умницы», профессора МГИМО Юрия Вяземского.
 
– Кому бы вы вручили сегодня премию мира Нобеля? 

– Я бы ее закрыл на фиг! Это позорище моего любимого Нобеля! – категорично заявил в интервью Sobesednik.ru профессор. – Это не премия… У вас приличный сайт, поэтому я не могу выражать мысль и свои чувства до конца. Понимаете, есть две нобелевские премии, которые для меня ничего не значат: по литературе и тем более вот эта дурацкая, которая вручается в Осло – премия мира. Что касается остальных премий, то у меня к ним отношение серьезное. Поэтому премию мира я бы дал в этом году какому-нибудь нехорошему человеку.  

 – Например? 

– Сразу Байдену, например. Вы возьмите список и посмотрите, кто получал Нобелевские премии мира – там же, как их называют англичане, одни «ястребы войны». Малосерьезные фигуры, которые сеют рознь между народами. 

– А по литературе-то чем Нобель вам не угодил? 

– По литературе вообще премия несерьезная, потому что первым ее лауреатом в 1901 году стал французский поэт Сюлли-Прюдом. А среди номинантов был Толстой. Причем, это в начале века, когда им давно были написаны «Война и мир» и «Анна Каренина». Поскольку я на 1/8 швед и говорю по-шведски, то мне как-то очень обидно за Нобеля. Очень обидно!
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юрий Вяземский отреагировал на новость о выдвижении Алексея Навального. На днях бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул российского политика Алексея...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не хватает демократической легитимности». В Евросоюзе рассказали о письме, о котором говорил Лукашенко на ВНС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by