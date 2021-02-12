Оранжевый уровень опасности из-за ветра объявлен в Беларуси на 13 февраля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром во многих районах – снег, метель, в юго-восточных районах сильный снег.

© Sputnik / Виктор Толочко Гродно В штрафуют коммунальщиков за плохую уборку дорог от снега

"Днем в западных и центральных районах местами пройдет небольшой снег, по востоку страны снег, в отдельных районах метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северный 6-11 м/с, на большей части территории страны с порывами до 15-20 м/с", – сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

Напомним, на погоду в Беларуси в эти дни оказывает влияние циклон Volker . Ночью температура может колебаться от –13°C до - 18 °C. Днем столбик термометра поднимется до –7…–14 °C, а по юго-западу Беларуси — до –3…–6 °C.

В воскресенье, 14 февраля, циклон будет смещаться на территорию России. На большей части территории Беларуси пройдет кратковременный снег. Ночью температура будет колебаться от –5 °C на западной части республики до –17 °C - на восточной. Днем от –5 °C до –11 °C, а в западных районах — от –1 °C до –4 °C.

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