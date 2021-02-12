|
Оранжевый уровень опасности из-за ветра объявлен в Беларуси на 13 февраля
12.02.2021 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев – Sputnik. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром во многих районах – снег, метель, в юго-восточных районах сильный снег.
"Днем в западных и центральных районах местами пройдет небольшой снег, по востоку страны снег, в отдельных районах метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северный 6-11 м/с, на большей части территории страны с порывами до 15-20 м/с", – сообщает
Напомним, на погоду в Беларуси в эти дни оказывает влияние
В воскресенье, 14 февраля, циклон будет смещаться на территорию России. На большей части территории Беларуси пройдет кратковременный снег. Ночью температура будет колебаться от –5 °C на западной части республики до –17 °C - на восточной. Днем от –5 °C до –11 °C, а в западных районах — от –1 °C до –4 °C.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром в субботу во многих районах республики синоптики прогнозируют снег, на дорогах снежные заносы и метель.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)