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В супермаркете во Владикавказе произошел взрыв. Здание полностью разрушено

12.02.2021 12:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром в столице Северной Осетии случилось чрезвычайное происшествие. В результате взрыва было разрушено здание торгового центра, расположенного на одной из улиц города. По предварительным данным, никто не пострадал.

ЧП случилось в 7:24 утра в нерабочее время. «На улице Гагкаева взорвался супермаркет „Магнит“, он как карточный домик сложился. Причина неизвестна», — цитирует ТАСС пресс-службу МВД этой российской республики. Помимо супермаркета, в торговом центре размещались мебельный магазин, стоматологический кабинет и некоторые другие организации. Происшествие случилось в нерабочее время, когда внутри находился лишь один человек. «В ходе спасательных работ обнаружен один человек, он не пострадал. С ним работают сотрудники правоохранительных органов», — рассказал журналистам председатель правительства Северной Осетии Ирбек Томаев. Выживший мужчина сообщил спасателям, что, по его мнению, под завалами больше никого нет.

По предварительным данным, причиной ЧП могла стать неисправность газового оборудования. Об этом ТАСС заявил источник в правоохранительных органах республики. Однако будут проверяться и иные версии. Сейчас завалы разбирают около ста человек. Еще столько же спасателей присоединятся к работам в ближайшее время.

В супермаркете во Владикавказе произошел взрыв. Здание полностью разрушено
В супермаркете во Владикавказе произошел взрыв. Здание полностью разрушено
В супермаркете во Владикавказе произошел взрыв. Здание полностью разрушено
В супермаркете во Владикавказе произошел взрыв. Здание полностью разрушено

 
 
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Сегодня утром в столице Северной Осетии случилось чрезвычайное происшествие. В результате взрыва было разрушено здание торгового центра, расположенного на одной...
 
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