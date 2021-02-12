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В супермаркете во Владикавказе произошел взрыв. Здание полностью разрушено
Источник материала: Onliner
Сегодня утром в столице Северной Осетии случилось чрезвычайное происшествие. В результате взрыва было разрушено здание торгового центра, расположенного на одной из улиц города. По предварительным данным, никто не пострадал.
ЧП случилось в 7:24 утра в нерабочее время. «На улице Гагкаева взорвался супермаркет „Магнит“, он как карточный домик сложился. Причина неизвестна», —
По предварительным данным, причиной ЧП могла стать неисправность газового оборудования. Об этом ТАСС
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Сегодня утром в столице Северной Осетии случилось чрезвычайное происшествие. В результате взрыва было разрушено здание торгового центра, расположенного на одной...
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