Лукашенко: Кто у власти, тот и вор – такое мнение бытует в народе. В Беларуси не так

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании подчеркнул свою приверженность борьбе с коррупцией в стране.

Александр Лукашенко убежден, что это одна из причин, по которой белорусский народ избрал его Президентом. Ответил глава государства и на критику его заявлений со стороны.

Президент рассказал, что из-за нехватки личного времени не может переоформить дом, принадлежащий его матери.

Александр Лукашенко заметил, что белорусов коррупция волнует, но эта проблема для них стоит не на первом месте.





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