|
Лукашенко: Кто у власти, тот и вор – такое мнение бытует в народе. В Беларуси не так
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании подчеркнул свою приверженность борьбе с коррупцией в стране.
Александр Лукашенко убежден, что это одна из причин, по которой белорусский народ избрал его Президентом. Ответил глава государства и на критику его заявлений со стороны.
Президент рассказал, что из-за нехватки личного времени не может переоформить дом, принадлежащий его матери.
Александр Лукашенко заметил, что белорусов коррупция волнует, но эта проблема для них стоит не на первом месте.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании подчеркнул свою приверженность борьбе с коррупцией в стране. Александр Лукашенко...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)