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Лукашенко: Бизнесменам посоветую – если заработали много, помогите. Если заработали мало, никто с вас не спросит
Источник материала: ОНТ
За событиями во Дворце Республики второй день подряд следят съемочные группы ОНТ.
На прямой связи со студией корреспондент ОНТ Наталья Стельмах. О чем говорят в зале? И вообще – какая там обстановка?
По состоянию на утро было заявлено порядка 30 докладчиков. Доклады примерно по 7 мин., ограниченный тайминг. Перечень докладов увеличивался короткими 3-минутными докладами, но уже сейчас видим, что Всебелорусское народное собрание идет не по жесткому регламенту. Прямо сейчас Президент взял слово.
Подробности смотрите в видеоинформации.
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Лукашенко: Бизнесменам посоветую – если заработали много, помогите. Если заработали мало, никто с вас не спросит
За событиями во Дворце Республики второй день подряд следят съемочные группы ОНТ. На прямой связи со студией корреспондент ОНТ Наталья Стельмах. О чем говорят в...
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