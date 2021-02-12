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Лукашенко: Бизнесменам посоветую – если заработали много, помогите. Если заработали мало, никто с вас не спросит

12.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

За событиями во Дворце Республики второй день подряд следят съемочные группы ОНТ.

На прямой связи со студией корреспондент ОНТ Наталья Стельмах. О чем говорят в зале? И вообще – какая там обстановка?

По состоянию на утро было заявлено порядка 30 докладчиков. Доклады примерно по 7 мин., ограниченный тайминг. Перечень докладов увеличивался короткими 3-минутными докладами, но уже сейчас видим, что Всебелорусское народное собрание идет не по жесткому регламенту. Прямо сейчас Президент взял слово.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Нашим бизнесменам, чтобы долго не рассуждать, посоветую, если заработали много, помогите. Если заработали мало, никто с вас не сорвет и не спросит».

Подробности смотрите в видеоинформации.

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За событиями во Дворце Республики второй день подряд следят съемочные группы ОНТ. На прямой связи со студией корреспондент ОНТ Наталья Стельмах. О чем говорят в...
 
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