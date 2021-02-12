Лукашенко: Беларусь не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не станет

Источник материала: ОНТ

Белорусская власть не станет на колени перед бизнесом. С таким заявлением Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил сегодня на VI Всебелорусском народном собрании.

«В Беларуси этого не будет, если мы хотим сохранить страну», – заявил Лукашенко, добавив, что если бизнес будет социально ответственным, государство его будет поддерживать.

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