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Лукашенко: Беларусь не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не станет
Источник материала: ОНТ
Белорусская власть не станет на колени перед бизнесом. С таким заявлением Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил сегодня на VI Всебелорусском народном собрании.
«В Беларуси этого не будет, если мы хотим сохранить страну», – заявил Лукашенко, добавив, что если бизнес будет социально ответственным, государство его будет поддерживать.
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Белорусская власть не станет на колени перед бизнесом. С таким заявлением Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил сегодня на VI Всебелорусском народном...
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