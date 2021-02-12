Головченко на ВНС: Программа – это открытая книга, и мы будем дописывать ее вместе

Источник материала: ОНТ

Итак, главное политическое событие страны. VI Всебелорусское народное собрание во Дворце Республики продолжает работу. Накануне перед участниками выступил Глава государства. И сегодня Александр Лукашенко снова принимает участие в большом диалоге о будущем страны.





Ну, а второй день начался с выступлений делегатов. 2700 человек – рабочие, труженики села, представители культуры и средств массовой информации, предприниматели, студенты и даже пенсионеры. Участники со всей страны собрались в Минске, чтобы вместе обсудить направления развития родного государства. И главные аспекты в начале этого дня заседания обозначил премьер Роман Головченко.

Цель на пятилетие - социальная стабильность и благосостояние людей. Этого достичь можно будет только качественным ростом экономики. Во второй, окончательный, день форума будет принята резолюция VI Всебелорусского народного собрания, в которой главные приоритеты – это счастливая семья, сильные регионы и Беларусь – интеллектуальная.

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