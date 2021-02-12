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Головченко: объем необходимых инвестиций в экономику в этой пятилетке составит 200 млрд рублей
Источник материала: ОНТ
Потребность белорусской экономики в инвестициях на текущую пятилетку оценивается в 200 млрд белорусских рублей. С таким заявлением сегодня на VI Всебелорусском народном собрании выступил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
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Потребность белорусской экономики в инвестициях на текущую пятилетку оценивается в 200 млрд белорусских рублей. С таким заявлением сегодня на VI Всебелорусском...
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