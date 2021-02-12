Головченко: объем необходимых инвестиций в экономику в этой пятилетке составит 200 млрд рублей

Источник материала: ОНТ

Потребность белорусской экономики в инвестициях на текущую пятилетку оценивается в 200 млрд белорусских рублей. С таким заявлением сегодня на VI Всебелорусском народном собрании выступил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram