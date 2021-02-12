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Слесарь БМЗ Алексей Приходько о забастовках: Металлурги не дрогнули, и сейчас это приносит свои плоды

12.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Слесарь БМЗ Алексей Приходько о забастовках: Металлурги не дрогнули, и сейчас это приносит свои плоды

Слесарь контрольно-измерительных приборов БМЗ Алексей Приходько отметил во время выступления на Всебелорусском народном собрании: то, что металлурги не дрогнули перед забастовками, сейчас приносит свои плоды – обеспечены пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, дети-сироты.

Представитель БМЗ напомнил о многочисленных призывах к забастовкам к работникам белорусских предприятий.


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Слесарь контрольно-измерительных приборов БМЗ Алексей Приходько отметил во время выступления на Всебелорусском народном собрании: то, что металлурги не дрогнули...
 
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