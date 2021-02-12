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Глава ФПБ: Мы будем добиваться, чтобы незаконные решения ЕС были отменены

12.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Глава ФПБ: Мы будем добиваться, чтобы незаконные решения ЕС были отменены

Глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда заявил во время выступления на Всебелорусском народном собрании, что более миллиона жителей Беларуси подписались под открытым письмом против санкций Европейского союза. 

Михаил Орда также затронул тему роста цен на лекарства в белорусских аптеках. 

ФОТО: БЕЛТА 



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Глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда заявил во время выступления на Всебелорусском народном собрании, что более миллиона жителей Беларуси подписались...
 
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