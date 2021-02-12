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В Дании задержали семерых подозреваемых в террористической деятельности
Источник материала: ОНТ
Службой безопасности и разведки Дании по подозрению в подготовке терактов было задержано семь человек. Об этом
Как уточняется, задержанные подозреваются в подготовке «одного или нескольких» терактов, либо в причастности к их подготовке – например, в приобретении компонентов для взрывчатых веществ и оружия.
Подозреваемые были арестованы 6-8 февраля в рамках масштабной операции, в которой принимали участие правоохранители нескольких регионов страны. Также в Германии был задержан еще один вероятный соучастник.
Правоохранители не называют гражданство, религиозную принадлежность или национальность задержанных.
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Службой безопасности и разведки Дании по подозрению в подготовке терактов было задержано семь человек. Об этом передает местный ресурс DR. Как уточняется,...
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