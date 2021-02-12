В Дании задержали семерых подозреваемых в террористической деятельности

Источник материала: ОНТ

Службой безопасности и разведки Дании по подозрению в подготовке терактов было задержано семь человек. Об этом передает местный ресурс DR.

Как уточняется, задержанные подозреваются в подготовке «одного или нескольких» терактов, либо в причастности к их подготовке – например, в приобретении компонентов для взрывчатых веществ и оружия.

Подозреваемые были арестованы 6-8 февраля в рамках масштабной операции, в которой принимали участие правоохранители нескольких регионов страны. Также в Германии был задержан еще один вероятный соучастник.

Правоохранители не называют гражданство, религиозную принадлежность или национальность задержанных.

Фото Global Look Press

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