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В Дании задержали семерых подозреваемых в террористической деятельности

12.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Дании задержали семерых подозреваемых в террористической деятельности

Службой безопасности и разведки Дании по подозрению в подготовке терактов было задержано семь человек. Об этом передает местный ресурс DR.

Как уточняется, задержанные подозреваются в подготовке «одного или нескольких» терактов, либо в причастности к их подготовке – например, в приобретении компонентов для взрывчатых веществ и оружия.

Подозреваемые были арестованы 6-8 февраля в рамках масштабной операции, в которой принимали участие правоохранители нескольких регионов страны. Также в Германии был задержан еще один вероятный соучастник.

Правоохранители не называют гражданство, религиозную принадлежность или национальность задержанных.

Фото Global Look Press

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Службой безопасности и разведки Дании по подозрению в подготовке терактов было задержано семь человек. Об этом передает местный ресурс DR. Как уточняется,...
 
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