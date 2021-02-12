Владимир Андрейченко: На заре независимости нашего государства Всебелорусское собрание отвело от пропасти республику

Источник материала: ОНТ

Дворец Республики в эти дни - центральное место политической жизни страны. Эта площадка, где без преувеличения пишут историю, причём сегодня на завтра, а точнее на ближайшие пять лет. Сейчас на прямой связи со студией корреспондент ОНТ Наталья Стельмах.

До старта официальной программы второго дня Всебелорусского народного собрания ещё остается время, но есть ощущение, что делегаты уже готовы приступить к делу.

Это действительно так – делегаты во Дворец Республики уже прибыли. Вы и сами можете видеть, как многолюдно сейчас здесь. Несмотря даже на то, что вчерашняя программа оказалась куда длительнее, чем было запланировано. Впрочем, и мы с вами, и тем более участники ВНС понимают, насколько важная и ответственная миссия возложена на шестой форум. Сравним он разве что с первым. Это вчера подчёркивал Президент. И наверняка подтвердит ещё один участник всех встреч в этом формате – председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей: Я являлся участником I Всебелорусского народного собрания и последующих. В то время собрание проходило в довольно сложной обстановке, непростая ситуация была в стране и в экономике, и в общественно-политическом развитии. И нужно сказать, что, наверное, на заре независимости нашего государства Всебелорусское собрание отвело от пропасти республику Беларусь. Это собрание наметило будущие планы развития нашей страны. И на сегодняшний день наша страна имеет серьезный авторитет на международной арене, изменился облик страны. Об этом вчера в своем докладе говорил Президент Беларуси.

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