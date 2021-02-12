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В российском Владикавказе после взрыва обрушился торговый центр

12.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В российском Владикавказе после взрыва обрушился торговый центр

Мощный взрыв прогремел во Владикавказе в одном из супермаркетов.


Магазин бытовой химии в буквальном смысле разлетелся в щепки. Взрывная волна сравняла одноэтажное здание с землей. Рухнули плиты. По предварительной причине, в подвале хранились кислородные баллоны – они, собственно, и детонировали (произошла утечка газо-воздушной смеси). В помещении был охранник, ему удалось спастись. Мужчина рассказал, что внутри, кроме него, больше никого не было. На место экстренно прибыли спасатели. Завалы разбирают около 100 человек, включая кинологов. Там же сейчас работают следователи, они разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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Мощный взрыв прогремел во Владикавказе в одном из супермаркетов. Магазин бытовой химии в буквальном смысле разлетелся в щепки. Взрывная волна сравняла...
 
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