Вероника Цепкало — памяти Бондаренко: «Виновные понесут наказание»

Источник материала: Салiдарнасць

Политик, супруга претендента на президентский пост, опубликовала свое с мужем обращение к 12 февраля – сегодня три месяца со дня убийства Романа Бондаренко.





– Родственники и близкие Романа до сих пор не дождались даже начала расследования, не то что открытия уголовного дела, несмотря на большое количество неопровержимых фактов , указывающее на конкретных исполнителей данного преступления, – пишет Вероника Цепкало, которая с семьей находится за пределами Беларуси. – Такая же ситуация в отношении расследования и открытия уголовных дел других невинно убиенных наших граждан за будущее Беларуси. А ведь у таких преступлений нет срока давности!

Одновременно, нашим девушкам, женщинам и мужчинам дают реальные сроки в колониях только за то, что они срывают балаклавы с силовиков, разрисовывают щиты или «оказывают сопротивление при задержаниях». Такое никогда не забудется в новой Беларуси, преступления обязательно будут расследованы, а виновные понесут наказание.

Роман, все те наши ребята, кто отдал свою жизнь за будущее нашей страны, вы навсегда останетесь в наших сердцах. Вероника Цепкало, 12 февраля 2021 года