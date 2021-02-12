|
Вероника Цепкало — памяти Бондаренко: «Виновные понесут наказание»
12.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политик, супруга претендента на президентский пост, опубликовала свое с мужем обращение к 12 февраля – сегодня три месяца со дня убийства Романа Бондаренко.
– Родственники и близкие Романа до сих пор не дождались даже начала расследования, не то что открытия уголовного дела, несмотря
Одновременно, нашим девушкам, женщинам и мужчинам дают реальные сроки в колониях только за то, что они срывают балаклавы с силовиков, разрисовывают щиты или «оказывают сопротивление при задержаниях». Такое никогда не забудется в новой Беларуси, преступления обязательно будут расследованы, а виновные понесут наказание.
Вероника Цепкало, 12 февраля 2021 года
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политик, супруга претендента на президентский пост, опубликовала свое с мужем обращение к 12 февраля – сегодня три месяца со дня убийства Романа Бондаренко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)