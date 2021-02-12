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Макей подтвердил встречу Лукашенко и Путина

12.02.2021 12:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министр иностранных дел Владимир Макей подтвердил предстоящую встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Макей подтвердил встречу Лукашенко и Путина

По его словам, визит в Россию состоится в конце февраля. Точная дата пока неизвестна.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча запланирована в Сочи.

 
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Министр иностранных дел Владимир Макей подтвердил предстоящую встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина.
 
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