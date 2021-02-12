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Макей подтвердил встречу Лукашенко и Путина
Источник материала: Навiны
Министр иностранных дел Владимир Макей подтвердил предстоящую
По его словам, визит в Россию состоится в конце февраля. Точная дата пока неизвестна.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча
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Министр иностранных дел Владимир Макей подтвердил предстоящую встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина.
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