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Canpotex раскритиковал БКК за нерыночный контракт с Китаем

12.02.2021 12:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Канадская компания Canpotex, один из ведущих поставщиков калия на мировом рынке минеральных удобрений, заявила, что Белорусская калийная компания заключила контракт на поставку продукции в Китай по заниженной цене.

Canpotex раскритиковал БКК за нерыночный контракт с Китаем

«Эта цена значительно ниже текущих рыночных уровней на калий на ключевых зарубежных рынках», — подчеркивается в заявлении Canpotex.

10 февраля Белорусская калийная компания объявила, что заключила контракт на поставку удобрений в Китай.

Консорциуму китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) БКК будет продавать калийные удобрения по 247 долларов за тонну.

«Указанное соглашение — это следующий закономерный шаг в укреплении стабильности мирового рынка калия и позитивный сигнал для дальнейшего роста цен в других регионах. Подписание нового китайского контракта вслед за заключенным индийским создает прочный фундамент для устойчивого спроса на калий и стимул для положительной ценовой динамики», — подчеркивалось в заявлении БКК.

Напомним, 29 января стало известно, что Белорусская калийная компания подписала контракт на поставку калийных удобрений в Индию также по 247 долларов США за тонну.

«Понимая важность такого контракта как для индийского рынка, так и для мирового рынка калийных удобрений в целом, БКК и IPL смогли достичь договоренности, которая будет способствовать стабильности мирового калийного рынка с потенциалом дальнейшего укрепления цен», — подчеркивалось в сообщении БКК.

При этом условия индийского калийного контракта раскритиковал российский «Уралкалий».

«С учетом позитивной рыночной конъюнктуры, наблюдающейся во 2-й половине 2020 года — начале 2021 года, а также продолжающегося роста спроса на хлористый калий на основных рынках потребления в текущем году, «Уралкалий» полагает, что цена подписанного контракта с Индией не соответствует текущим рыночным тенденциям и не отвечает интересам ведущих производителей калийных удобрений», — заявил генеральный директор «Уралкалия трейдинга» Александр Терлецкий.

ОАО «Белорусская калийная компания» было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».

 
 
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Канадская компания Canpotex, один из ведущих поставщиков калия на мировом рынке минеральных удобрений, заявила, что Белорусская калийная компания заключила контракт...
 
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