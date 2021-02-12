Источник материала: UDF



Но есть у Лукашенко и любимые бизнесмены. Например, российский олигарх Гуцериев

Видите ли, обиженные. Я не говорю о 12-х айфонах — звоните, если хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали. Покупайте! Если вы не слышите, что я вам говорю. Умные люди уже давно ищут кнопочные телефоны. А мы… Хорошо. По десять автомобилей в гараже — разъезжаем напоказ! Во что это превратило молодежь? А другой приехал из региона, смотрит на него… Это откуда?! Вы подумайте о социальной ответственности — в чем она заключается? Если молодежь видит такую реальную жизнь!

Если вы богатые, то это за счет работников своих! Это что, справедливо? Если ты богатый стал — инвестируй в государство, спорт, поддержи людей! Ан нет, государство пусть заплатит. Поэтому прекратите эти разговоры!

Это не злость и ярость — это выстрадано. Производство — благо. Можешь даже «ябатек» не любить. А всяких «ипэшников» приведем в чувство. Я понимаю, есть «ипэшник», скульптуры делает, картины рисует, еще какие-то там корзины плетут, косы клепают, как я говорю. Ну, дефицитнейшие люди, которых нельзя потерять. Народные умельцы. Да, это действительно индивидуальный предприниматель. Я часто привожу в пример, без фамилий, многие поймут. Извините, морду раскрутил на телевидении, распиарился, идет в свадебное агентство и вечером проводит эти вечера. Мы не против, в свободное время иди и работай. Но требование одно. Заработал там — заплати налоги. Ведь 13% подоходный налог.

Бизнесмены, начинайте работать на государство. Спуска вам не будет, если вы отступите от этой линии. Я буду от вас требовать этого, пока буду в этом кресле. Никого не запугиваю, но будем работать на равных условиях.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Мы вас будем вырезать каленым железом». Лукашенко жесточайше наехал на частный бизнес После таких речей бизнесменам самое время паковать чемоданы.