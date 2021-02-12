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Яндекс обнаружил утечку данных более 4,8 тысячи почтовых ящиков
Источник материала: UDF
© РИА Новости / Максим Блинов
«В ходе регулярной проверки службой безопасности «Яндекса» был раскрыт факт внутренней утечки. Во время внутреннего расследования было обнаружено, что сотрудник предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. Это был один из трех системных администраторов, обладавших такими правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса. В результате его действий было скомпрометировано 4887 почтовых ящиков», - говорится в сообщении.
«Неавторизованный доступ в скомпрометированные ящики уже заблокирован. Их владельцы получили уведомление о необходимости смены пароля от своей учетной записи», - также заявила компания.
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Утечка произошла по вине сотрудника.
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