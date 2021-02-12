|
Белорусский рубль снова заштормило: торги 12 февраля начались девальвацией ко всем валютам
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
За предыдущие три дня белорусский рубль успел укрепиться к корзине валют почти на 1%.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара подскочил на 0,0111 BYN до 2,5859 BYN/USD и оставил минимум за 17 дней.
За предыдущие шесть дней курс доллара рухнул на 0,0656 BYN.
Курс евро вырос на 0,0109 BYN до 3,1358 BYN/EUR. Напомним, что вчера стоимость евровалюты опустилась до минимума за 17 дней.
Курс российского рубля поднялся на 0,0048 BYN до 3,4977 BYN/100 RUB.
Московская биржа
Вчера российский рубль в ходе торгов на бирже в Москве опускал доллар до 73,54 российских рублей — минимума за три недели, а сегодня утром стоимость доллара всего за несколько минут подскочила почти до 74,00 RUB/USD.
Вчера вечером курс евро опустился до 89,28 российских рублей — минимума за три недели. Сегодня утром евро резко подорожал до 89,66 RUB/EUR.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За предыдущие три дня белорусский рубль успел укрепиться к корзине валют почти на 1%.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)