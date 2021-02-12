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После хапуна и избиения у жителя «Площади Перемен» развилась лимфома

12.02.2021 13:00 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

После хапуна и избиения у жителя «Площади Перемен» развилась лимфома
«Площадь Перемен» / Еврорадио
“Я открыл дверь. Меня положили на пол. Били дубинками в живот, по спине, по голове”, — рассказывает Еврорадио 43-летний житель дома на “Площади Перемен” Сергей. 15 ноября мужчина спрятал у себя в квартире несколько человек, которые пришли на акцию памяти убитого художника Романа Бондаренко. Силовики нашли их. Сергея избили и оштрафовали.

Сейчас Сергей проходит химиотерапию — врачи говорят, что лимфома могла развиться на почве стресса от пережитого. Мужчине нужны деньги на лечение.

Это было страшно


“В тот день на площади собралось очень много народа, — вспоминает Сергей. — Вообще я выходил на митинги, но тогда наблюдал за происходящим из окна. Сначала было всё спокойно. Потом приехали силовики, начали разгонять и задерживать людей. Я увидел, как несколько ребят забежали в наш подъезд, и впустил к себе двоих парней и двух девушек”.


По подъезду ходили омоновцы и искали тех, кто спрятался. Несколько часов гости сидели тихо, общались шёпотом. Телевизор был выключен.

Поздно вечером одна из девушек решила рискнуть и поехать домой. Но силовики к тому времени по домам ещё не разъехались. Они остановили её и заставили признаться, в какой квартире была.

“К нам начали ломиться, — продолжает Сергей. — Дёргали за ручку, постоянно звонили в звонок, стучали ногами, орали: “Мы выломаем дверь!” Я открыл, потому что не сомневался, что так и сделают. “Всем лежать! Сюда!” — кричали они. Меня положили на пол”.


В квартиру ворвалось семеро силовиков — “кто-то с дубинками, кто-то с оружием”. Всех, кроме его супруги, увезли в Центральное РУВД:

“Всё это, на самом деле, было страшно. В основном били при задержании и когда “грузили”. Постоянно пихали и орали, когда вели нас в милицию. Если медленно идёшь или медленно реагируешь, тыкали дубинками. В РУВД кричали: “Куда лезете?!” Мне говорили, что я вообще сяду и надолго. В итоге составили протоколы, судили по статье 23.34 и выписали мне штраф на 540 рублей”.


Лимфома на почве стресса


На следующий день после случившегося Сергей почувствовал сильную слабость и обратился за помощью. Его экстренно госпитализировали, обследовали и обнаружили злокачественную опухоль. По словам мужчины, раньше никаких недомоганий он не чувствовал, “со здоровьем было всё в порядке”. Он рассказал про это врачам, и те предположили, что болезнь развилась на почве стресса.


“Я много лет занимался обслуживанием электрических систем на одном предприятии, но теперь уже не работаю, — говорит мужчина. — В ближайшее время устроиться на работу не смогу в связи со диагнозом. Впереди долгое лечение, а у меня пока даже нет возможности оплатить штраф”.


По словам Сергея, на лекарства и последующее восстановление ему необходимо собрать 3000 рублей. Как это сделать, не работая, он не представляет.

Врачи говорят, что шанс на выздоровление у мужчины есть.

Если кто-то из читателей хочет и может поддержать жителя “Площади Перемен”, пишите ему в телеграм: @razambel.
 
 
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