Источник материала: UDF



«Площадь Перемен» / Еврорадио

Это было страшно

“В тот день на площади собралось очень много народа, — вспоминает Сергей. — Вообще я выходил на митинги, но тогда наблюдал за происходящим из окна. Сначала было всё спокойно. Потом приехали силовики, начали разгонять и задерживать людей. Я увидел, как несколько ребят забежали в наш подъезд, и впустил к себе двоих парней и двух девушек”.

“К нам начали ломиться, — продолжает Сергей. — Дёргали за ручку, постоянно звонили в звонок, стучали ногами, орали: “Мы выломаем дверь!” Я открыл, потому что не сомневался, что так и сделают. “Всем лежать! Сюда!” — кричали они. Меня положили на пол”.

“Всё это, на самом деле, было страшно. В основном били при задержании и когда “грузили”. Постоянно пихали и орали, когда вели нас в милицию. Если медленно идёшь или медленно реагируешь, тыкали дубинками. В РУВД кричали: “Куда лезете?!” Мне говорили, что я вообще сяду и надолго. В итоге составили протоколы, судили по статье 23.34 и выписали мне штраф на 540 рублей”.

Лимфома на почве стресса

“Я много лет занимался обслуживанием электрических систем на одном предприятии, но теперь уже не работаю, — говорит мужчина. — В ближайшее время устроиться на работу не смогу в связи со диагнозом. Впереди долгое лечение, а у меня пока даже нет возможности оплатить штраф”.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так После хапуна и избиения у жителя «Площади Перемен» развилась лимфома Врачи говорят, что шанс на выздоровление у мужчины есть.

Сейчас Сергей проходит химиотерапию — врачи говорят, что лимфома могла развиться на почве стресса от пережитого. Мужчине нужны деньги на лечение.По подъезду ходили омоновцы и искали тех, кто спрятался. Несколько часов гости сидели тихо, общались шёпотом. Телевизор был выключен.Поздно вечером одна из девушек решила рискнуть и поехать домой. Но силовики к тому времени по домам ещё не разъехались. Они остановили её и заставили признаться, в какой квартире была.В квартиру ворвалось семеро силовиков — “кто-то с дубинками, кто-то с оружием”. Всех, кроме его супруги, увезли в Центральное РУВД:На следующий день после случившегося Сергей почувствовал сильную слабость и обратился за помощью. Его экстренно госпитализировали, обследовали и обнаружили злокачественную опухоль. По словам мужчины, раньше никаких недомоганий он не чувствовал, “со здоровьем было всё в порядке”. Он рассказал про это врачам, и те предположили, что болезнь развилась на почве стресса.По словам Сергея, на лекарства и последующее восстановление ему необходимо собрать 3000 рублей. Как это сделать, не работая, он не представляет.Врачи говорят, что шанс на выздоровление у мужчины есть.