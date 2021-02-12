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В Минске стартовал второй день работы Всебелорусского народного собрания

12.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске стартовал второй день работы Всебелорусского народного собрания. По его итогам примут резолюцию с основными направлениями развития страны на ближайшие пять лет, сообщает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Делегаты уже собрались во Дворце Республики. Их около трех тысяч, включая приглашенных экспертов. Сегодня состоится по-настоящему народный диалог. Участники форума будут озвучивать идеи и предложения по развитию конкретной сферы деятельности или своего региона. Делегаты – люди разных профессий и социальных групп. Они приехали со всех уголков Беларуси. У каждого есть возможность быть услышанным. Студенты, например, хотят развивать волонтерское движение в стране.

«Волонтерское движение может очень помочь молодым людям в их личностном становлении и в дальнейшей жизни. Мне очень нравится фраза: любовь, которую мы отдаем, мы будем получать еще больше. Потому что чем больше отдаем, тем больше получаем», – указала студентка Белорусского государственного педагогического университета Екатерина Дебелая.

Делегаты обсудят политические вопросы, необходимость реформ, развитие здравоохранения, образование. Особое внимание – помощь многодетным семьям и пожилым людям.

«Меня тронуло то, что высказаны пожелания относительно заботы и соцзащиты ветеранов и пенсионеров. Высказаны замечания о молодежном движении, чтобы они хранили в душе память о защитниках Отечества, о тех, кто добился Победы», – сказал председатель Минской городской организации ветеранов Анатолий Адоньев.

По итогам форума решат, как будет развиваться Беларусь в ближайшие пять лет. Резолюция, которую примут участники Всебелорусского собрания, имеет рекомендательный характер. На нее будут опираться и парламентарии, и правительство.



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Теги: Минск
 
 
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