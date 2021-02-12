Латушко: Концентрация такого количества лжи, которую мы услышали, ошеломительна

интервью Радио Свабода рассказал, что ранее ему доводились присутствовать на так называемых Всебелорусских народных собраниях, которые ему всегда напоминали собрания эпохи Советского Союза. Павел Латушко вРадио Свабода рассказал, что ранее ему доводились присутствовать на так называемых Всебелорусских народных собраниях, которые ему всегда напоминали собрания эпохи Советского Союза.





По его словам, это всегда был театр одного актера, выступление великого «вождя народа», который использовал эту трибуну, чтобы произносить свои лозунги и приоритеты своих действий. Как правило, эти лозунги в дальнейшем в жизни не реализовывались.





«В материалах, представленных делегатом съезда, очень много ложной информации о социально-экономическом развитии страны, о так называемом социологическом опросе, проведенном в Беларуси. Это все фарс и ложь, как и задачи, которые ставит Лукашенко. Прежде всего внимание сконцентрировано на нем. Объявленные планы также не будут реализованы, так как для этого нет ни интеллектуального ресурса собравшихся там людей ни организационного, ни финансового, ни экономического ресурса», – сказал он.





«Почему чиновники готовы дальше подчиняться Лукашенко? Причина только одна - страх у большинства из них. Это связано с реальными примерами - исчезнувшие политики на уровне министра, фактически убитые за политические взгляды. Мы знаем о том, какие репрессии подверглись высокопоставленные чиновники, переходившие на сторону народа, начиная с Чигиря и Санникова...», – отметил политик.





По его словам, страх влияет на умы и парализует действия.





«Может, сегодня услышим: Да здравствует Александр Григорьевич, слава великому вождю», – предположил Латушко.





Бывший посол Павел Латушко прокомментировал и предложение главы МИД Владимира Макея отказаться в Конституции от нейтралитета Беларуси и закрепить приоритет России во внешней политике.





«Помните тот иллюзорный имидж, который пытался построить вокруг себя Макей, как ярый сторонник независимости Беларуси, в деле белорусизации нашего общества, уважения к собственной истории? Все это была пыль в глаза, которую сегодня развеял сам Макей. Говоря о том, что будет только один вектор во внешней политике, он ставит под вопрос перспективы независимости и суверенитета Беларуси. Он отказывается от той позиции, которую проповедовал европейским и американским партнерам, которая, кстати, всегда носила антироссийский характер», – сказал Латушко.





Он заметил, что неоднократно присутствовал на переговорах, когда Макей говорил об угрозах со стороны Российской Федерации. «Риторика Макея, как и риторика Лукашенко, как и высоких представителей МИД, всегда имела антироссийский аспект – угроза России, помогите нам, спасите нас, так как в противном случае Беларусь потеряет свою независимость. Вопрос к самому Макею – где он говорил правду, а где ложь», – рассказал политик.





«Фактически мы видим, что сегодня он предлагает определить один вектор, меняет акценты во внешнеэкономической политике, а это вопросы безопасности, нашего суверенитета и независимости. Макей говорил о том, что экспорт должен состоять из трех частей 50 (Россия), 25 (ЕС) и 25 (третьи страны мира). А раньше он проповедовал тезис 33, 33 и 33 – по трети на каждое из этих направлений. Отказ от нейтралитета, определение одного вектора, изменение внешнеэкономических приоритетов противоречит всему тому, что заявлял и что реально делал Макей», – продолжил Латушко.





Он считает, что Макей это делает по одной причине: сохранить власть за собой.





«Концентрация такого количества лжи, которую мы услышали за эти несколько часов, ошеломительна. Как можно опровергать реальность, как можно лгать, как можно не указывать на конкретные факты преступлений власти в отношении собственного народа и при этом еще и обвинять в этом представителей демократической оппозиции?», - задается вопросом политик.



