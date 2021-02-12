Почему паузы между едой должны быть не меньше 2 часов и какую пасту выбрать? Отвечает стоматолог

Источник материала: Tut.by

Как сохранить свои зубы, а заодно и немалые деньги, « АиФ » рассказала директор Института стоматологии им. Боровского, завкафедрой Сеченовского университета, профессор Ирина Макеева.



Фото: pixabay.com

Почему у переболевших COVID-19 начинаются проблемы с зубами?

Выяснилось очередное неприятное последствие COVID-19: у переболевших быстрее разрушаются и даже выпадают зубы. Из-за того, что пациенты, особенно в тяжелом состоянии, не могут ежедневно чистить зубы, во рту формируется неблагоприятное сообщест­во микроорганизмов, которые обладают способно­стью провоцировать кариес и, что гораздо более опасно, вызывать воспаление тканей пародонта, слизистой оболочки рта, вплоть до возникновения гноетечения.

Конечно, зубы после болезни не начнут выпадать, даже если человек проболел два месяца или больше. Но состояние пародонта, т.е. тканей, которые удерживают зубы во рту, может значительно ухудшиться. Потому пациентам, которые болеют COVID-19, стоит обращать внимание на гигиенические процедуры полости рта. И как только они получат второй отрицательный ПЦР-мазок, нужно посетить своего стоматолога. Врач посмотрит, не возникли ли белые кариозные пятна начального кариеса, воспаление во рту, нет ли твердых минерализованных зубных отложений, которые сами по себе — источник воспаления и которые нужно удалять.

Какая зубная паста лучше – с фтором или без?

Кто бы что ни говорил, зубной пасты с фторидами бояться не стоит. Ничего более эффективного против кариеса, чем фторид-профилактика, сегодня неизвестно.

Вообще же зубные пасты большинство людей выбирают, ориентируясь лишь на вкусовые добавки и то, как паста пенится. Сейчас появились зубные пасты, которые имеют вкус в том числе и алкогольных напитков. Однако нужно понимать, что это все химические соединения, которые не для всех безобидны. Например, пациентам, у которых слизистая оболочка истонченная, склонна к образованию афт (пузырьки и язвочки) в стрессовых ситуациях, стоит от таких паст воздержаться. Им лучше избегать и зубных паст, которые имеют обильное пенообразование, и пользоваться зубными пастами с экстрак­тами лекарст­венных растений. А многим мы вообще рекомендуем зубные пасты для детей, так как они, как правило, не содержат ничего раздражающего.

Есть зубные пасты, которые поддерживают эффект отбеливания, достигнутый у стоматолога, или с высоким очищающим действием (для курильщиков), или созданные специально для пациентов с пониженным слюноотделением (содержат пантенол и ксилитол), лечебные зубные пасты с высоким процентом хлоргексидина – такие нельзя использовать дольше 10 дней.

Как часто надо ходить к стоматологу?

Большинство людей знают, какой им подходит парфюм, лак для ногтей, тушь для ресниц и пр. Точно так же мы должны знать, что подходит нашей полости рта. Для этого нужно найти стоматолога, которому вы доверяете. Не менее важно, чтобы стоматолог вас курировал многие годы, знал, какие пломбы и когда были вам наложены, с какой частотой вам нужно проводить профессиональную гигиену вокруг имплантатов и т. д. Наличие постоянного зубного врача так же необходимо, как присутствие в вашей жизни семейного врача, педиатра. Стоматолог поможет выяснить, где вы плохо чистите зубы, где скапливается много зрелого налета. И порекомендует подходящие именно вам способы и средства гигиены полости рта. Сегодня разработаны покрытия зубов, содержащие наногидроксиапатит, фториды (фтор-лак), которые защищают от возникновения кариеса. Но все эти средства действенны при условии, что пациент соблюдает правила гигиены. Не стоит думать, что если вам некогда или неохота нормально чистить зубы, то можно прийти раз в полгода к стоматологу, чтобы тот провёл профессиональную чистку, – и все проблемы будут решены. На налет, который образуется на зубах благодаря наличию остатков пищи, микроорганизмов в полости рта, необходимо воздействовать хотя бы один раз в 24 часа. Иначе он приобретает вредоносные свойства и может вызывать кариес и воспалительные заболевания пародонта. Потому к стоматологу ходить раз в полгода обязательно. А хорошо чистить зубы нужно каждый день – это поможет сохранить и здоровье, и немалые деньги.

Как часто надо есть?

Современный человек питается совсем не так, как было заложено природой. Мы едим мало очищающих продуктов, яблоки режем, из морковки или капусты готовим салат, мясо часто употребляем в виде котлет, каждые полчаса перекусываем. Словом, постоянно жуем. Это приводит к возникновению большого количества стоматологических проблем. Но это не значит, что нужно отказаться от вкусной еды. К тому же еда – это самый быстрый способ получения удовольствия, улучшения настроения и т. д. Издержки нашего питания должна компенсировать правильная гигиена. Важно стремиться к тому, чтобы паузы между приемами пищи были не меньше 2 часов. Именно столько времени нужно нашей слюне, этой волшебной жидкости, чтобы нейтрализовать кариесогенные последствия еды.

Чем лучше чистить зубы?

Когда мы на приеме спрашиваем, чем пациент чистит зубы, нам чаще всего отвечают: щеткой и пастой. О том, что существуют средства для удаления налета из межзубных промежутков – нити, ершики, ирригаторы, моно­пучковые зубные щетки, объемные флоссы, – знают очень немногие. А наличие во рту зубных протезов сразу же требует расширения арсенала средств гигиены.