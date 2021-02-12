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Момент ракетного удара сирийских вертолетов попал на видео

12.02.2021 13:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети появилось видео атаки двух боевых вертолетов Ми-25 в Сирии. «Летающие танки» сирийской армии накрыли залпом неуправляемых ракет противника, пишет «Российская газета».

Происходящее снимал один из членов экипажа, а именно летчик-оператор. Машины «тянули» над сельской местностью на небольшой высоте и в один момент обрушили на противника град НАРов — видимо, 80-миллиметровых С-8 (это самый популярный такой боеприпас советского производства). Масса такой ракеты — до 15,2 килограмма, дальность полета — до 2200 метров или выше. После этого машины развернулись и ушли на базу.

Помимо этого, сирийские Ми-25 вооружены четырехствольными пулеметами ЯкБ-12.7 со скорострельностью до 4500 выстрелов в минуту, а также ПТУР 9М17П комплекса «Фаланга-ПВ». Интересно, что, кроме Сирии, такие ракеты уже нигде не используются.

 
 
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