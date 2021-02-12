«Алеся» год рыла тоннель к станции «Неморшанский сад» возле «Минск-Мир». Что с ней будет дальше?

Источник материала: Tut.by

Механизированный щит «Алеся» последний год рыл тоннель длиной 1830 метров между станциями «Аэродромная» и «Неморшанский сад». Сегодня щит закончил работу над одним участком. Дальше будет рыть второй тоннель, а в марте начнется работа над станцией «Слуцкий гостинец». Узнали, как решился вопрос с финансированием строительства метро, о котором заговорили в прошлом году.





Сегодня в котловане на Кижеватова показался щит «Алеся», после того, как пробурил последние метры правого тоннеля от будущих станций «Аэродромная» до «Неморшанского сада». Станция «Неморшанский сад» будет расположена рядом с районом «Минск-Мир». Это самый длинный тоннель из тех, который бурила «Алеся», — 1830 метров.

Здесь был очень непростой участок обводненных грунтов — ручей Лошица.

— Реку взяли в обойму, перекинули русло, делали крепление русла, повернули его обратно. Мы успешно прошли эту преграду. Над нами два с лишним метра — русло реки, — говорит гендиректор «Минскметростроя» Леонид Стухальский.





Дальше будут работать над верхним строением пути.

— У нас есть два месяца срока на перебазировку и обратно в путь — еще раз 1800 метров с «Аэродромной». В этом году в ноябре мы закончим еще один тоннель.

Напомним, осенью в Минске запустили четыре станции третьей линии метро, сейчас работают над ее продлением. Во второй очереди запланированы три станции: «Аэродромная», «Неморшанский сад», «Слуцкий Гостинец». С последней были проблемы.













На «Слуцком Гостинце» к основным работам метростроители еще не приступали. Там только перенесли инженерные сети, оградили стройплощадку и объездные дороги, однако для строительства самой станции не могли найти подрядчика из-за шпунтового заграждения котлована будущей станции. Шпунты и оборудование для вдавливания в нашей стране не производятся, зарубежные стоят дорого.

Стухальский говорит, для того, чтобы сэкономить деньги, «Минскметрострой» предложил другую технологию с тем оборудованием, которое есть в Беларуси.

— Сейчас БелНИИС работает с нашим сопровождением, нарабатывает материал, чтобы понять, можно ли применить нашу технологию. Сегодня мы можем говорить, что от того дорогостоящего оборудования, которое нужно было купить, мы можем отказаться и использовать наше.

С марта «Минскметрострой» планирует приступить к работе над станцией «Слуцкий гостинец».



Бутылка шампанского на выходе «Алеси» — традиция метростроителей

«Аэродромная» к маю будет уже забетонирована, строители начнут отделочные работы. Станция «Неморшанский сад» готова на 40%, к октябрю планируют завершить ее строительство.

Также осенью появилась информация о приостановлении работ по инженерной подготовке территории на трех строящихся станциях из-за нехватки средств в бюджете. В «Минскметрострое» еще тогда сказали, что это не повлияет на строительство метро.

— По нашему графику третью линию мы должны были вводить сейчас — к 1 апреля. Мы работали быстрее, примерно на полгода ввели станции раньше. Соответственно и деньги мы выбрали для строительства раньше. У нас было ограниченное финансирование — на него мы вели только монолитные работы, а проходку остановили на два месяца. Сейчас работы восстановили, финансирование определено: часть из бюджета, большая часть — кредитные ресурсы.





Когда «Алеся» пройдет от «Аэродромной» до «Слуцкого гостинца», щит поставят на консервацию. Третья очередь строительства будет проходить в районе площади Бангалор. Трасса уже проложена на проекте.

— Чем быстрее начнем, тем лучше — мы готовы. Чем быстрее мы начнем, тем меньше будет длиться консервация «Алеси». Она должна работать постоянно, — говорит Стухальский.