ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Алеся» год рыла тоннель к станции «Неморшанский сад» возле «Минск-Мир». Что с ней будет дальше?

12.02.2021 13:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Механизированный щит «Алеся» последний год рыл тоннель длиной 1830 метров между станциями «Аэродромная» и «Неморшанский сад». Сегодня щит закончил работу над одним участком. Дальше будет рыть второй тоннель, а в марте начнется работа над станцией «Слуцкий гостинец». Узнали, как решился вопрос с финансированием строительства метро, о котором заговорили в прошлом году.


Сегодня в котловане на Кижеватова показался щит «Алеся», после того, как пробурил последние метры правого тоннеля от будущих станций «Аэродромная» до «Неморшанского сада». Станция «Неморшанский сад» будет расположена рядом с районом «Минск-Мир». Это самый длинный тоннель из тех, который бурила «Алеся», — 1830 метров.

Здесь был очень непростой участок обводненных грунтов — ручей Лошица.

— Реку взяли в обойму, перекинули русло, делали крепление русла, повернули его обратно. Мы успешно прошли эту преграду. Над нами два с лишним метра — русло реки, — говорит гендиректор «Минскметростроя» Леонид Стухальский.


Дальше будут работать над верхним строением пути.

— У нас есть два месяца срока на перебазировку и обратно в путь — еще раз 1800 метров с «Аэродромной». В этом году в ноябре мы закончим еще один тоннель.

Напомним, осенью в Минске запустили четыре станции третьей линии метро, сейчас работают над ее продлением. Во второй очереди запланированы три станции: «Аэродромная», «Неморшанский сад», «Слуцкий Гостинец». С последней были проблемы.




 

На «Слуцком Гостинце» к основным работам метростроители еще не приступали. Там только перенесли инженерные сети, оградили стройплощадку и объездные дороги, однако для строительства самой станции не могли найти подрядчика из-за шпунтового заграждения котлована будущей станции. Шпунты и оборудование для вдавливания в нашей стране не производятся, зарубежные стоят дорого.

Стухальский говорит, для того, чтобы сэкономить деньги, «Минскметрострой» предложил другую технологию с тем оборудованием, которое есть в Беларуси.

— Сейчас БелНИИС работает с нашим сопровождением, нарабатывает материал, чтобы понять, можно ли применить нашу технологию. Сегодня мы можем говорить, что от того дорогостоящего оборудования, которое нужно было купить, мы можем отказаться и использовать наше.

С марта «Минскметрострой» планирует приступить к работе над станцией «Слуцкий гостинец».


Бутылка шампанского на выходе «Алеси» — традиция метростроителей

«Аэродромная» к маю будет уже забетонирована, строители начнут отделочные работы. Станция «Неморшанский сад» готова на 40%, к октябрю планируют завершить ее строительство.

Также осенью появилась информация о приостановлении работ по инженерной подготовке территории на трех строящихся станциях из-за нехватки средств в бюджете. В «Минскметрострое» еще тогда сказали, что это не повлияет на строительство метро.

— По нашему графику третью линию мы должны были вводить сейчас — к 1 апреля. Мы работали быстрее, примерно на полгода ввели станции раньше. Соответственно и деньги мы выбрали для строительства раньше. У нас было ограниченное финансирование — на него мы вели только монолитные работы, а проходку остановили на два месяца. Сейчас работы восстановили, финансирование определено: часть из бюджета, большая часть — кредитные ресурсы.


Когда «Алеся» пройдет от «Аэродромной» до «Слуцкого гостинца», щит поставят на консервацию. Третья очередь строительства будет проходить в районе площади Бангалор. Трасса уже проложена на проекте.

— Чем быстрее начнем, тем лучше — мы готовы. Чем быстрее мы начнем, тем меньше будет длиться консервация «Алеси». Она должна работать постоянно, — говорит Стухальский.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Механизированный щит «Алеся» последний год рыл тоннель на 1830 метров между станциями «Аэродромная» и «Неморшанский сад». Сегодня щит закончил работу над одним...
 
Новости дня
Новости разные
 
Canpotex раскритиковал БКК за нерыночный контракт с Китаем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by