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«Алеся» год рыла тоннель к станции «Неморшанский сад» возле «Минск-Мир». Что с ней будет дальше?
Источник материала: Tut.by
Механизированный щит «Алеся» последний год рыл тоннель длиной 1830 метров между станциями «Аэродромная» и «Неморшанский сад». Сегодня щит закончил работу над одним участком. Дальше будет рыть второй тоннель, а в марте начнется работа над станцией «Слуцкий гостинец». Узнали, как решился вопрос с финансированием строительства метро, о котором заговорили в прошлом году.
Сегодня в котловане на Кижеватова показался щит «Алеся», после того, как пробурил последние метры правого тоннеля от будущих станций «Аэродромная» до «Неморшанского сада». Станция «Неморшанский сад» будет расположена рядом с районом «Минск-Мир». Это самый длинный тоннель из тех, который бурила «Алеся», — 1830 метров.
Здесь был очень непростой участок обводненных грунтов — ручей Лошица.
— Реку взяли в обойму, перекинули русло, делали крепление русла, повернули его обратно. Мы успешно прошли эту преграду. Над нами два с лишним метра — русло реки, — говорит гендиректор «Минскметростроя» Леонид Стухальский.
Дальше будут работать над верхним строением пути.
— У нас есть два месяца срока на перебазировку и обратно в путь — еще раз 1800 метров с «Аэродромной». В этом году в ноябре мы закончим еще один тоннель.
Напомним, осенью в Минске запустили четыре станции третьей линии метро, сейчас работают над ее продлением. Во второй очереди запланированы три станции: «Аэродромная», «Неморшанский сад», «Слуцкий Гостинец». С последней были проблемы.
На «Слуцком Гостинце» к основным работам метростроители еще не приступали. Там только перенесли инженерные сети, оградили стройплощадку и объездные дороги, однако для строительства самой станции
Стухальский говорит, для того, чтобы сэкономить деньги, «Минскметрострой» предложил другую технологию с тем оборудованием, которое есть в Беларуси.
— Сейчас БелНИИС работает с нашим сопровождением, нарабатывает материал, чтобы понять, можно ли применить нашу технологию. Сегодня мы можем говорить, что от того дорогостоящего оборудования, которое нужно было купить, мы можем отказаться и использовать наше.
С марта «Минскметрострой» планирует приступить к работе над станцией «Слуцкий гостинец».
«Аэродромная» к маю будет уже забетонирована, строители начнут отделочные работы. Станция «Неморшанский сад» готова на 40%, к октябрю планируют завершить ее строительство.
Также осенью появилась
— По нашему графику третью линию мы должны были вводить сейчас — к 1 апреля. Мы работали быстрее, примерно на полгода ввели станции раньше. Соответственно и деньги мы выбрали для строительства раньше. У нас было ограниченное финансирование — на него мы вели только монолитные работы, а проходку остановили на два месяца. Сейчас работы восстановили, финансирование определено: часть из бюджета, большая часть — кредитные ресурсы.
Когда «Алеся» пройдет от «Аэродромной» до «Слуцкого гостинца», щит поставят на консервацию. Третья очередь строительства будет проходить в районе площади Бангалор. Трасса уже проложена на проекте.
— Чем быстрее начнем, тем лучше — мы готовы. Чем быстрее мы начнем, тем меньше будет длиться консервация «Алеси». Она должна работать постоянно, — говорит Стухальский.
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Механизированный щит «Алеся» последний год рыл тоннель на 1830 метров между станциями «Аэродромная» и «Неморшанский сад». Сегодня щит закончил работу над одним...
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