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Лукашенко признал, что ресторанный бизнес репрессировали по его поручению

12.02.2021 13:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко признал, что ресторанный бизнес, который бастовал в октябре, репрессировали по его поручению. Об этом он рассказал сегодня на Всебелорусском народном собрании.


В ходе выступления Лукашенко вспомнил о кафе и ресторанах, которые «закрылись в знак солидарности».

— Около двухсот предприятий вот этих вот бизнесменов закрылись в знак солидарности. И кто они у нас? Дефицитные? Отдельные торговые точечки. Как я должен был поступить? Я предупредил Комитет госконтроля: закрылись — чтобы ни одно не открылось.

Лукашенко посоветовал не жалеть этих бизнесменов, по его мнению, они не бедные: «Бедных мы всегда поддержим», — сказал он.

Напомним, 26 октября многие белорусские компании из разных сфер не работали, тем самым поддерживая забастовку. Заведения в этот день не принимали гостей. У кого-то начался ремонт, кто-то устроил внеплановый сандень, а кто-то не вышел на работу в знак солидарности с протестной волной. Уже через несколько дней в заведениях начались массовые проверки санстанций. Причем проверяющие пришли даже к тем, кто по своему графику в принципе не работает по понедельникам — такое часто бывает в барной культуре. И если санстанция закрывала заведения на несколько дней до устранения проблем, то МЧС, которые приходили в заведения следом, выписывали куда более крупные штрафы за нарушение требований пожарной безопасности.

Всего это коснулось нескольких десятков заведений. O’Petit, «Хулиган», el Pushka, Seafoodbar, «Пересмешник», «За победой», «Бедный родственник» и Kew London, Svobody, 4, Мai Thai, Enzo, Let It Be, Simple, «Лаўка», Monkey Food — это лишь маленький список тех, к кому у проверяющих возникли вопросы. Заведения были вынуждены или закрыться, или погрязнуть в судах. Некоторые владельцы приняли решение продать бизнес, сохранив при этом концепцию и команду. При этом рестораторы отмечали, что даже если им удавалось выплатить выписанные штрафы и устранить нарушения, через некоторое время их находили вновь.

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Александр Лукашенко признал, что санкции к заведениям, которые бастовали в октябре, были применены по его поручению. Об этом он рассказал сегодня на Всебелорусском...
 
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