Эксперт: Лукашенко продолжил вывод страны из политкризиса

Источник материала: Sputnik Беларусь

Многие критиковали форму проведения. Для моих ровесников, помнящих или участвовавших в институтских, районных, городских и так далее партийных конференциях ничего нового тут не было.

Однако грубой ошибкой было бы поулыбаться, но не проанализировать суть происходящего. Вот здесь в отличие от традиционных партийных конференций, много действительно новых и важных моментов.

Прежде всего, в зале сидели не представители одной партии, а представители разных социальных, профессиональных групп, имеющих, естественно, разные интересы в экономике и, не побоимся этого слова, и политике.

Да, в зале практически не было оппозиции. Но насколько корректно в этом обвинять власть? И в Варшаве, и в Вильнюсе достаточно давно назвали преступниками не только президента республики Беларусь, но и всех делегатов, независимо от того, будут они выступать или нет, и с каким будет содержание их речей. Таким образом, оппозиция сама отказалась от участия в собрании. Возможно, этим облегчив задачи власти.

Важно и то, что в Минске и регионах спокойно, отметим, абсолютно спокойно. Telegram-каналы оппозиции в т.ч. Светлана Тихановская де-факто признали свое поражение. Сегодня они касаются темы ВНС вскользь. А еще две недели назад делегатам угрожали разнообразными карами.

В весьма объемном выступлении президента Республики Беларусь были обозначены важные характеристики прошедшего периода, и начиная с августа прошлого года, и с анализом существенно более ранних дел. Рискну предположить, сошлюсь на беседы с некоторыми делегатами собрания, больше всего собравшихся интересовали не оценки прошлого, а планы на будущее.

Ориентиры, которые задал президент во внутренней и внешней политике, абсолютно новыми назвать нельзя. В экономике президент озвучил целый комплекс мер, которые, однако, следует назвать точной подстройкой действующего хозяйствующего механизма. Поворота к рыночным реформам, который некоторые ожидали, не произошло. Сохранится и поддержка госпредприятий, и социальная направленность экономики.

Естественно слушатели и зрители ожидали слов о политической реформе. Здесь после первого дня интрига сохраняется. Мы услышали о том, что есть как минимум два проекта Конституции – жаль, не представилось возможности почитать их, впрочем, очевидно то, что новому основному закону страны быть.

Президент сказал, что референдум по новой Конституции пройдет в начале 2022 года. Также Лукашенко заявил, что условием для передачи власти является стабильная обстановка в стране. Нет в мире учебника или монографии по политической теории, в которых было бы написано обратное. Передача власти в условиях нестабильности – дорога к хаосу.

Страхующим механизмом президент видит именно Всебелорусское народное собрание, которое, вероятно, получит конституционные права, однако как полномочия будут делиться с двухпалатным Национальным собранием, вопрос отдельный и пока не ясный. Завершая этот вопрос, укажем на позицию заместителя министра иностранных дел России Андрей Руденко: "Безусловно, в Беларуси назрели определенные изменения внутриполитического характера". Лучше не скажешь.

Естественно и то, что Россию интересует не специфика градостроительной политики в Республике Беларусь, а вопросы экономической и политической интеграции, а также совместной оборонной политики. В этот раз президент не просто признал то, что потенциал Союзного государства не исчерпан, а евразийская интеграция, можно сказать, в начале пути. Лукашенко прямо назвал Россию основным союзником практически по всем вопросам. При этом вновь прозвучал тезис о том, что не надо забегать вперед. Очевидно, что Лукашенко в этом вопросе сторонник "теории малых дел", которые по совокупности должны дать большой эффект. Для этого требуется время. Есть ли оно у Беларуси, есть ли оно у России, вот здесь, к сожалению, трудно ответить "да" и соответственно аргументировать этот ответ.

То внимание, которое было уделено внешним вызовам для республики, с упоминанием целого ряда конкретных западных стран, скорее, говорит о том, что у Беларуси нет достаточного времени. Соответственно в экономической интеграции с Россией критерий скорости может оказаться более значимым, чем принцип идеального качества.

Следует коснуться и позиции президента по поводу многовекторности. Александр Григорьевич считает, что она возможна в текущих условиях. Как эксперт-международник с более чем 30-летним стажем считаю, что такая линия могла быть предметом обсуждения в 2011-2013 гг, в 2016-2018 гг. Сегодня для многовекторности в политике должно быть разнообразие в экономике, точнее, во внешнеэкономических связях, должны быть диверсифицированные рынки. Нет этого – нет многовекторности.

Значимым было выступление министра иностранных дел республики Беларусь и замначальника Генерального штаба. Оба руководителя фактически признали то, что нейтральный статус республики Беларусь в современных условиях не полностью отвечает реалиям сегодняшнего дня. “Коллективная оборона в качестве стратегического ориентира требует закрепления в Конституции”. Какой вывод из этого мы можем сделать? Вероятно, один – необходимо не просто углублять сотрудничество с Россией, а конституционно закрепить военно-политический, а может быть и экономический Союз.

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